醉男小吃部安全帽猛砸老翁頭部 嗆「死好」害人重傷失能二審判6年

男子賴達穎去年在新北市三重區某小吃部消費，酒後和陳姓老翁起衝突，拿安全帽猛敲對方頭部，讓陳翁失去呼吸心跳，送醫雖撿回一命，但生活無法自理，必須入住養護中心，一審依殺人未遂罪判刑6年。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持判賴6年徒刑，可上訴。

賴達穎2025年8月20日下午3時許，在小吃部酒後拿安全帽猛砸陳翁，還不理會旁人阻止，在旁以台語說「死好」、「應該啦」、「乎伊死」，害陳翁失去意識、停止呼吸心跳，送醫雖撿回一命，但腦部挫傷併意識障礙，出院後已無法自理生活。

賴達穎坦承拿安全帽攻擊陳翁，但否認殺人犯行，供稱當時飲酒後是對方先動手，他只是想傷害陳翁，且犯後有幫忙急救。不過，新北地院一審根據監視器畫面、證人說法等，認為賴攻擊力道猛烈，且持續拿安全帽重擊陳翁頭部，陳翁傷勢嚴重，認為有殺人不確定故意。

一審認為，賴達穎並非「急救」，而是亂壓陳翁的身體，審酌賴造成陳翁長期失能，至今未賠償損害，依殺人未遂罪判刑6年。案件上訴，高院今撤銷原判決，改判賴6年徒刑。

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