替代役男被丟包快速道路慘被4車輾斃 司機出庭坦承過失否認遺棄致死

多元計程車林姓司機在台64線涉嫌驅趕乘客温姓替代役下車，導致温慘被4車輾斃。新北地方法院將由國民法官審理，今行準備程序，林姓司機坦承趕下車，但否認遺棄致死，僅是過失致死罪，家屬則認為應論殺人罪。

林姓司機辯護律師在開庭前表示，為避免媒體報導影響未來的素人國民法官，請求「不公開」開始審理前的開庭程序，且不公開比較容易達成修復式司法。法官認為，本案非依法不公開審理的兒少或性侵情節，且人民有知的權利、媒體監督報導的職責，裁定無理由不公開。

林姓司機供稱，他從事計程車司機5年，絕對非故意遺棄乘客，他有叫乘客下車，車輛停在台64線隔音牆路肩，否認無期徒刑或７年的遺棄致死罪，坦承過失致死罪嫌。

乘客家屬的律師主張，司機應可預見深夜將人放在快速道路上會產生死亡結果，已構成不確定殺人故意，應論殺人罪。公訴檢察官也更正起訴書內容，將要求下車改為「拖行」下車。

25歲温姓乘客是國立政治大學新聞系、企管系雙學士，去年10月在鐵路警察局服替代役，今年1月25日透過叫車平台Bolt叫車，林姓司機凌晨2時許接單後開車載乘客回板橋，2時19分許在台64線西向27.5公里處（往板橋方向）道路線與隔音牆處停車，乘客下車後，2時22分至31分許，倒臥快速道路遭4車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死，陳屍內側車道。