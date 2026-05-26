快訊

稱用AI當裁員藉口 「太懶惰」 黃仁勳撂重話批評這事：我真的很討厭

牽扯鮑魚大亨鍾文智棄保潛逃案 警政署專員、大安分局巡佐遭搜索帶走

為何大家都改穿「2品牌」運動鞋？ 網揭真相：走2萬步都不累

聽新聞
0:00 / 0:00

替代役男被丟包快速道路慘被4車輾斃 司機出庭坦承過失否認遺棄致死

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

多元計程車林姓司機在台64線涉嫌驅趕乘客温姓替代役下車，導致温慘被4車輾斃。新北地方法院將由國民法官審理，今行準備程序，林姓司機坦承趕下車，但否認遺棄致死，僅是過失致死罪，家屬則認為應論殺人罪。

林姓司機辯護律師在開庭前表示，為避免媒體報導影響未來的素人國民法官，請求「不公開」開始審理前的開庭程序，且不公開比較容易達成修復式司法。法官認為，本案非依法不公開審理的兒少或性侵情節，且人民有知的權利、媒體監督報導的職責，裁定無理由不公開。

林姓司機供稱，他從事計程車司機5年，絕對非故意遺棄乘客，他有叫乘客下車，車輛停在台64線隔音牆路肩，否認無期徒刑或７年的遺棄致死罪，坦承過失致死罪嫌。

乘客家屬的律師主張，司機應可預見深夜將人放在快速道路上會產生死亡結果，已構成不確定殺人故意，應論殺人罪。公訴檢察官也更正起訴書內容，將要求下車改為「拖行」下車。

25歲温姓乘客是國立政治大學新聞系、企管系雙學士，去年10月在鐵路警察局服替代役，今年1月25日透過叫車平台Bolt叫車，林姓司機凌晨2時許接單後開車載乘客回板橋，2時19分許在台64線西向27.5公里處（往板橋方向）道路線與隔音牆處停車，乘客下車後，2時22分至31分許，倒臥快速道路遭4車輾過，頭顱破裂、全身多處骨折慘死，陳屍內側車道。

替代役男日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。記者黃子騰／翻攝
替代役男日前凌晨搭多元計程車，卻被加入Bolt叫車平台的林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃。記者黃子騰／翻攝

過失致死 計程車 殺人

延伸閱讀

平均1天近40件毒駕！ 檢方：應檢討刑責與依托咪酯分級

56歲歌仔戲老師受託指導15歲少女底子功竟二度車震 引薦母親自責提告

夜歸女搭計程車被一問句嚇壞！網教自保法：超商就是妳家

影／又是毒駕！宜蘭市狂飆闖紅燈到員山被逮 車上找到喪屍煙彈

相關新聞

立委羅明才前助理連署罷免案造假 劉時郡3人認罪全判緩刑

國民黨立委羅明才新店服務處2名時任主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜的罷免案連署書，依偽造文書、個資法等罪起訴，3人認罪，台北地院審理，今判3人全部緩刑。

男刺傷前輔大校長江漢聲 新北法院判刑1年6月

曾姓男子去年持刀在診間揮砍前輔大校長江漢聲，被檢方依殺人未遂等罪起訴。新北地院今宣判，認曾男除刺傷江漢聲外，更造成醫療人...

海軍雷達站上尉涉擅離職守 嘉院判緩刑2年

莊姓男子被控民國114年間擔任海軍雷達站上尉副站長時涉擅離勤務所在地，台灣嘉義地方法院判處拘役15日，緩刑2年；全案仍可...

醉男小吃部安全帽猛砸老翁頭部 嗆「死好」害人重傷失能二審判6年

男子賴達穎去年在新北市三重區某小吃部消費，酒後和陳姓老翁起衝突，拿安全帽猛敲對方頭部，讓陳翁失去呼吸心跳，送醫雖撿回一命，但生活無法自理，必須入住養護中心，一審依殺人未遂罪判刑6年。案件上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持判賴6年徒刑，可上訴。

替代役男被丟包快速道路慘被4車輾斃 司機出庭坦承過失否認遺棄致死

多元計程車林姓司機在台64線涉嫌驅趕乘客温姓替代役下車，導致温慘被4車輾斃。新北地方法院將由國民法官審理，今行準備程序，林姓司機坦承趕下車，但否認遺棄致死，僅是過失致死罪，家屬則認為應論殺人罪。

愛孫午睡嚇醒！台中霧峰農地違章工廠停工3年照樣打鐵 阿嬤不忍了

時代力量台中黨部、監督施政聯盟及無黨市議員吳佩芸等人，今天陪同台中市霧峰區王姓居民赴市府抗議，質疑當地農地違章工廠華利鋼鐵遭停工逾三年半，至今仍違法打鐵營運，噪音擾人，害兩歲半的孫子睡午覺被嚇醒，並要求市府在兩周內拆除並移送法辦，否則將控市府涉瀆職。市府表示，已連罰12次，擬斷水斷電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。