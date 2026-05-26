愛孫午睡嚇醒！台中霧峰農地違章工廠停工3年照樣打鐵 阿嬤不忍了

時代力量台中黨部、監督施政聯盟及無黨市議員吳佩芸等人，今天陪同台中市霧峰區王姓居民赴市府抗議，質疑當地農地違章工廠華利鋼鐵遭停工逾三年半，至今仍違法打鐵營運，噪音擾人，害兩歲半的孫子睡午覺被嚇醒，並要求市府在兩周內拆除並移送法辦，否則將控市府涉瀆職。市府表示，已連罰12次，擬斷水斷電。

台中市政府表示，華利鋼鐵未辦理工廠登記從事鋼筋加工，經發局依工廠管理輔導法裁罰並要求停止營運，該工廠仍拒停工，市府累計裁罰12次、共177萬元，若業者仍拒停工，將依法斷水斷電。

「市府圖利，以罰代拆，官員瀆職、移送法辦！」霧峰區王姓居民帶著兩歲半孫子，在吳佩芸、時代力量台中黨部、監督施政聯盟及小民參政歐巴桑聯盟的陪同下，今早赴中市府意見表達區抗議，並指已3度赴市府抗議，但違規工廠仍持續營運打鐵，現場坐娃娃車的小朋友拿著「不可以去阿嬤家睡午覺會嚇醒！怕怕～」「吵死了」等抗議手板。

監督施政聯盟執行長許心欣指，違規工廠每年營業額20億元，每3個月繳30萬罰款根本是「九牛一毛」，市府講「排拆」就是行政說辭，限期3月排拆難道是打假球嗎？勒令停工3年至今還在營運。

吳佩芸批評，建築法明訂「勒令停工而不從」屬刑事罪，市府手握斷水斷電、移送法辦的武器卻棄而不用。她呼籲，都發局別再裝睡，應立即依法將負責人移送地檢署偵辦，切勿自誤。

市府指出，此案涉及土地使用位於公告河川區範圍，中央水利主管機關依水利法從重優先裁罰；工廠管理由經發局依法列管裁罰；涉及違章建築，都發局依相關規定查處在案。市府強調，將持續依法辦理，維護土地使用秩序與民眾權益。

台中市霧峰區王姓居民（左）在環團等陪同下，赴市府抗議違章工廠噪音擾人，愛孫驚嚇到睡不著覺。記者趙容萱／攝影