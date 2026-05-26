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國語日報是政府捐助財團法人？教育部打民事訴訟二審再度吞敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

教育部先前曾提告主張國語日報社為政府捐助的財團法人，行政訴訟吞敗確定。教育部再提民事訴訟，請求確認與國語日報社的捐助法律關係存在，一審認為國語日報社並非政府捐助的財團法人，判決敗訴。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

教育部主張，教育部為推行國語政策，1948年要求台灣省國語推行委員會，以1萬元金圓券、政府全部出資方式籌設國語日報社，並發行創刊號，之後成立國語日報社公司，也完全由國語會實質經營控制，人事均由國語會指派，資產、資源全來自於教育部、國語會的預算。

教育部認為，國語日報社公司是以公產作股，沒有任何私人出資，認為國語日報社是百分之百政府捐助的財團法人，並為政府執行公共政策，請求法院確認雙方捐助的法律關係存在。

國語日報社反駁，公司是由方師鐸等17名發起人出資申請設立，沒有接受政府撥款、捐助或編列經費，財產均自給自足經營所得，公司人事和業務運作也依循公司章程，沒有受任何政府機關控制或指示，因此國語日報社為私人捐助的財團法人，與教育部之間沒有捐助關係存在。

一審認為指出，國語日報縱使源於教育部挹注資金、政府提撥器材成立，但1949年間因經費不足，將資產清算後清理債務、資遣員工，所注資金已不存在，之後國語日報就未再借用政府房地、資產營運，國語日報董事會成立也未由政府出資。

法院認為，根據經濟部查驗意見、公司章程等資料，國語日報社公司確實由方師鐸等17名股東於1956年2月18日出資設立，之後公司決議解散，並將公司資產悉數捐給財團法人國語日報社，可見並非由政府捐助而成立，認定雙方沒有捐助法律關係，而判決教育部敗訴。

教育部提上訴，高院指出，經調查國語日報社是全體董事決議將組織變更為財團法人，且是1960年2月17日設立登記，登記資料均記載捐助人為國語日報社全體股東，捐助財產為135萬4387餘元。

高院指出，教育部雖主張捐助財產是其所有，但依證據顯示，捐助財產來自國語日報社公司，而該公司經過多年營運，已累積自身盈餘並受有社會各界協助，無法證明該公司的資產均為省國語會及教育部所出資。

高院認為，國語日報社公司與教育部屬不同人格，本件捐助財產既全數來自國語日報社公司，自然不能認為是由教育部所捐助，再度判決教育部敗訴。

教育部與國語日報社的戰火延續迄今未了。 圖／聯合報系資料照片
教育部與國語日報社的戰火延續迄今未了。 圖／聯合報系資料照片

台灣高等法院 教育部 國語日報

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