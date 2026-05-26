新竹地檢署前資訊室設計師借名承攬自家標案 涉圖利判3年

新竹地檢署前資訊室設計師陳柏升任內主管檢方偵查庭、詢問室等地錄音錄影設備委外維護勞務案，借用廠商名義承攬原本由自己主管的設備維護標案，並與業者及工程師製作不實文件請款，涉犯貪汙治罪條例等罪，被依偽造文書、圖利罪各論處有期徒刑6月和3年，圖利部分褫奪公權5年。另曾姓廠商負責人及其公司林姓工程師判緩刑。

判決書指出，陳柏升於2020年至2024年間擔任新竹地檢署資訊室設計師，負責資訊室事務及小額採購案決行，其中包括偵查庭、詢問室等錄音錄影設備維護標案。該標案每年金額9萬8700元，採1年1簽，維護廠商須派經核定人員每月2次到場維護24處設備，並填寫檢查表作為請款依據。

2021年負責的公司不再續約後，陳柏升改找曾男負責的科技公司承攬，但因該公司位於南部，考量人力與交通成本，私下將業務轉包給新竹在地廠商執行。法院認定，陳柏升明知實際維護人員並非經地檢署核准的專責人員，仍與曾姓負責人及林姓工程師配合，由林男在檢查表冒名蓋章，再據此向地檢署請款，使不實資料通過審核。

法院另認定，陳柏升2022年續辦標案時，明知依「政府採購法」涉及本人利益應迴避，卻仍與曾男共謀，借用公司名義承攬標案，實際上由陳柏升自行負責維護作業，再由曾男協助請款，雙方各自領取4萬9350元。

法院審酌，陳柏升身為公務員，本應廉潔自持，卻為私利利用主管職務圖利自己，嚴重違背官箴；曾姓負責人明知違法仍配合操作；林姓工程師配合在業務上登載不實文書。考量3人均坦承犯行，曾、林無前科且犯後態度良好，判處曾男緩刑3年，須向公庫支付50萬元；林姓工程師緩刑2年，須支付5萬元。犯罪所得部分，兩名主要被告各4萬9350元依法沒收。