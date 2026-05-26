和春技術學院停辦閒置校園引竊嫌注意 4度上門偷走百萬電線

高雄大寮區私立和春技術學院2023年停辦後，校區閒置至今，龔姓、陳姓、林姓男子見校內看管鬆散，去年10月13日至26日晚間，4度潛入校區行竊，剪斷高壓纜線後變賣，得手約10萬元，高雄地檢署偵結，依竊盜罪嫌起訴3人。

檢方調查，和春技術學院停辦後校園閒置空無一人，林姓（38歲）、龔姓（32歲）與陳姓（35歲）男子看準校園看管出現漏洞，去年10月12日清晨，林男率先翻牆潛入文會樓地下室窗戶「探路」。

為躲避查緝，他還先將監視器鏡頭移開，見裡面有下手機會後，同日深夜，林男與龔男開車到場，將美工刀、破壞剪、測電筆及絕緣膠帶等專業工具藏在校舍九樓陽台，等待後續下手。

同年10月13日至26日，林男與龔男、陳男等人駕車前往校園，由龔男負責操作電閥切斷電源，再持破壞剪暴力破壞電箱鎖頭，陳男與林男則在後方負責動手「抽骨」，合力剪斷中華電信所有、長達100公尺的通信電纜線以及校方的高壓電線。

林男一夥四天得手四次，竊走總價值高達102萬餘元的高壓纜線，但最後只賤賣約近10萬元分贓，直到校方與中華電信人員巡視發現電纜遭竊，才報警逮人。

高雄地檢署偵結，認定龔男3人組織性、有預謀洗劫退場校園，偵結後依加重竊盜罪起訴。