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萬華幫派份子買毒二度爽約...還拿刀刺破毒販心臟 最終判關12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市萬華幫派分子朱寶寅想買毒品卻二度爽約，被林姓毒販找上門談判，他拿折疊刀刺進林的心臟致死，更一審依殺人罪判朱12年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

檢方起訴指出，朱寶寅與林姓毒販約定買大麻，但2次爽約，害怕林會登門報復，與胞弟朱寶辰將林約出談判，幫眾則埋伏在台北市長順街水門內的廢棄車道草叢。

2020年10月5日，林與6名男女分乘3輛車抵達水門後，林質問朱寶寅為何爽約，與朱寶寅共赴談判的幫眾，順勢自草叢衝出，持球棒朝林圍毆，林姓毒販的友人落荒而逃，朱寶寅隨後以折疊刀刺破林的心臟，林死亡。

翌日，朱寶寅在龍山寺附近被捕，由於案發現場沒有裝設監視器，檢警全面調閱道路監視器偵緝，查獲朱寶寅等人搭乘的車輛、鎖定涉案對象，陸續逮捕參與逞凶者，將10人移送法辦。

朱等10人被台北地方檢察署依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪嫌起訴。經鑑定，林是遭人以銳器刺傷4處，心臟破裂出血、左側氣血胸，並因此死亡。

一審依殺人罪判朱寶寅13年徒刑，二審認為朱應是在現場隨機取持其他單面刃的刀殺害死者，屬臨時單獨起意，加上全部被告已與被害人達成500萬元和解，因此減刑，改判12年徒刑，判決被撤銷發回更審。

最高法院指原判決先認定為確定故意「明知」，後認定為不確定故意「預見」，不相一致；又就涉及確定故意、不確定故意的審斷也有矛盾，因此撤銷朱的部分、發回更審。

高院更一審審理後，認為朱寶寅是基於殺人的間接故意而為，前審時已與被害人家屬和解、給付50萬元賠償金，撤銷改判刑12年。最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

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台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，台灣高等法院更一審今依殺人罪判朱12年徒刑。圖／聯合報系資料照
台北萬華幫派分子朱寶寅等人因毒品交易刺死林姓毒販，台灣高等法院更一審今依殺人罪判朱12年徒刑。圖／聯合報系資料照

幫派 萬華 殺人

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