影／指採購疫苗涉貪遭判刑8月繳罰金24.5萬 吳子嘉：蘇系力量還是很大

美麗島電子報董事長吳子嘉2023年爆料政府採購BNT疫苗貪汙1億美元等，遭誹謗罪判刑。吳子嘉今至台北地檢署執行科繳24萬5千元罰金，他指出，蘇貞昌的行政院買BNT價格比郭台銘買的價格貴是判決書載明的事實，「蘇系力量真的還是很大」。

吳子嘉今表示，蘇貞昌在當行政院長處理BNT疫苗時，很明顯處理不當。經過地院、高院審判結果，法院查證，當時蘇貞昌的行政院買BNT價格比郭台銘買的價格貴，1劑45元美金，而郭台銘買1劑30美金，單一劑量貴了15美金，這是陳時中在法院作證講出來的數據，蘇貞昌買貴了是判決書上有載明的事項。

吳子嘉直指，法院判他8個月可易科罰金，今天來繳錢整件事做個結束。他說，同時也可以知道，蘇貞昌蘇系力量真的還是很大，當行政院長那麼久也犯了不少錯誤。

他直指，媒體沒有力量，揭發一個不好的事情，變成要來繳罰金，要來被判罪，他覺得新聞界要很勇敢的繼續努力，挑戰蘇貞昌這種非常霸道、做了那麼多瑕疵，拿他一點辦法都沒有。

吳子嘉2021年間在節目爆料「蘇貞昌政府、陳時中部長靠疫苗A了1億美元」，民事部分判賠200萬元，刑事部分，北檢認為吳子嘉未善盡查證義務，依加重誹謗罪嫌起訴，台北地院判各6月、4月徒刑，合併應執行8月徒刑，可得易科罰金，案件上訴高院，高院駁回全案定讞。