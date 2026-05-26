居服員照顧老翁拿走存摺跟印章 變裝到郵局領走存款被判刑

高雄某長照機構蘇姓居服員受託代班到老翁住處服務，卻趁機拿走老翁放在氣墊床下的存摺及印章，前年8月9日拿著老翁的存摺到郵局盜領7萬元，高雄地方法院審結，依行使偽造私文書罪，判處蘇姓居服員有期徒刑4月，可易科罰金。

判決指出，蘇姓居服員受雇於高雄市某居家長照機構。前年8月4日下午，他受託前往小港區一名脊損且中風的老翁住處擔任代班居服員，見老翁將存摺、印章放在氣墊床下，便趁老翁不注意取走。

同年8日、9日兩天，蘇女分別前往三庄郵局及高松郵局，臨櫃填寫提款單、大膽盜蓋老翁印章，還在提款單上刻意註記「姪女代」，規避行員查核，順利領走5萬元及2萬元現金。

事後老翁前往超商打算提款時，驚覺帳戶淨空，回頭一找才發現連存摺印章都憑空消失，因蘇女事後推託不上班，才懷疑是蘇女取走存摺，報警提告。

高雄地院審理時，蘇女全盤否認，堅稱自己從未拿過存摺，更矢口否認密碼，郵局監視器拍到的人絕對不是她。

法官勘驗郵局監視器畫面，發現畫面中臨櫃提款的女子身高中等、體型微胖、蓄低馬尾、配戴寬大圓方形眼鏡，無論身形或特徵都與蘇女極度相似，且騎乘機車經過交叉比對，與蘇女本人使用的車輛及雨衣照片一樣。

法官認為，蘇女至今未與老翁達成和解或賠償損失；考量其患有輕度身心障礙等情狀，從一重按行使偽造私文書罪處有期徒刑4月，未扣案的7萬元犯罪所得沒收。可上訴。