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立委羅明才前助理連署罷免案造假 劉時郡3人認罪全判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨立委羅明才新店服務處2名時任主任劉時郡、林姿伶與民進黨新店區黨部前主委吳春美被控偽造民進黨新北市議員陳乃瑜罷免案連署書，依偽造文書、個資法等罪起訴，3人認罪，台北地院審理，今判3人全部緩刑。

法官依個資法論3人罪責，其中，劉時郡判刑1年8月，緩刑3年，向公庫支付30萬元，向公益機關服義務勞務60小時，並接受法治教育6場次；林姿伶判刑1年5月，緩刑3年，向公庫支付20萬元，向公益機關服義務勞務40小時，並接受法治教育4場次；吳春美判刑1年4月，緩刑3年，向公庫支付15萬元，接受法治教育4場次。本案可上訴。

國民黨2025年4月發起針對陳乃瑜的「除瑜回收」罷免活動，罷免案領銜人曾濬透過社群平台聲稱儘管罷免理由正當，不過，憂心製造區域對立，決定停止罷免連署行動。

檢方接獲民眾告發，指罷免提議書中有造假之事，檢方立案偵辦後，向中選會、新北市選委會函調資料進行勾稽，發現僅透過筆跡鑑定，即發現提議書有上百件資料偽造，部分提議人不是已亡故即是戶籍不符。

檢調蒐證偵辦認為，提議書平均每37人就有1人資料有疑，估造假率達2.7％，起訴劉時郡等3人。

法院月前開庭，劉時郡的律師說，劉承認犯罪、並無前科，也與被害人洽談和解，先前被羈押禁見4月，請求從輕量刑或給緩刑機會；林姿伶的律師說，林女偵審均自白，請法官判6月以下有期徒刑或給予緩刑；吳春美的律師說，吳女認罪，請法官判吳女最輕刑度。

由於3人於準備程序時認罪，合議庭裁定全案於聽取檢察官、被告、辯護人意見後，不經證據調查由受命法官獨任進行簡式審判程序，今天宣判。

立委羅明才服務處時任助理劉時郡。圖／聯合報系資料照片
立委羅明才服務處時任助理劉時郡。圖／聯合報系資料照片

立委羅明才服務處時任助理林姿伶。圖／聯合報系資料照片
立委羅明才服務處時任助理林姿伶。圖／聯合報系資料照片

羅明才 罷免 陳乃瑜

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