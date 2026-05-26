婦人橫越馬路被撞重傷5天後不治 肇事男大生判刑6月

張姓男大生去年4月29日8時許騎機車，經台南中西區海安路二段時未注意車前狀況，剛好施姓婦人橫越馬路，撞個正著2人均倒地，致施婦顱內出血及骨盆骨折併出血性休克等，經搶救5天後仍不治，法官依雙方過失情節、肇責比例且未達成和解，認他犯過失致人於死罪判刑6月。

檢方起訴，張當天騎乘機車，沿中西區海安路二段由北往南行駛，行經巷口時未注意車前狀況，適有施婦自該路段中央步行區由東向西橫越馬路，2人發生撞擊後均倒地，警方據報到場處理。

然而，該交通事故導致施婦受外傷性顱內出血、骨盆骨骨折併出血性休克、右側橈骨遠端骨折等多重外傷，經送醫搶救後，仍於同年5月3日宣告不治。

經台南市車輛行車事故鑑定會鑑定及覆議意見書，施婦穿越道路未行走行人穿越道，未注意左右來車，為肇事主因，另張駕駛機車，未注意前狀況，為肇事次因。

台南地院指出，張犯過失致死罪，又於肇事後，停留於現場待員警到場處理，並於員警發覺其犯行前，即當場承認為肇事人，依法減輕其刑。

同時，審酌他騎機車，本應注意車前狀況並採取必要安全措施，竟疏未注意，與施婦發生撞擊，致她倒地受傷並因而死亡，使家屬承受心理上極大苦痛。惟念張犯後坦承犯行，態度尚可，並考量他未與死者家屬達成和解等一切情狀，認他犯過失致人於死罪判刑6月，可易科罰金。