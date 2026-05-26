台中兄弟鬩牆...弟持美工刀割破褲管 又拿打火機砸兄 判拘役25日

台中市黃姓男子與胞兄因細故爆發衝突，去年初先後持美工刀割破胞兄褲管，數日後又拿打火機攻擊對方背部成傷，一審審認，黃男觸犯毀損、傷害等，且該當家庭暴力罪，予以分論併罰，應執行拘役25日，得易科罰金。

判決指出，黃姓男子在去年2月22日晚間11時許，雙方在黃男友人住處，因細故引發嚴重肢體衝突，期間，黃男持美工刀朝胞兄左大腿方向揮擊，導致哥哥的左大腿褲管破損，造成財產損害。

雙方衝突未就此平息，同年3月1日晚間6時許，兩人又在黃男位於台中市的住處，因前次糾紛再次發生激烈口角爭執，黃男隨手拿起打火機攻擊胞兄背部，導致哥哥受有背部挫擦傷等傷勢，案經黃男胞兄驗傷後向警方報案，檢方依家暴傷害、毀損等罪起訴。

一審審酌，雙方是親兄弟手足，卻不思以理性方式溝通解決問題，僅因細故即任意持刀毀損對方衣物，另又動手傷害胞兄，前揭行為誠屬不該，實值非難，考量黃男犯後雖已坦承犯行，但至今仍未與告訴人達成和解、未彌補對方損失。

一審審認，此案犯罪手段、情狀、被害人所受傷勢，綜合考量黃男教育程度、職業、經濟狀況等情狀後，依毀損罪判拘役10天、傷害罪判拘役20天，應執行拘役25天，可易科2萬5000元，仍可上訴。