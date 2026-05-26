科技破貪瀆、溯源阻毒詐！台中檢察官何建寬、林思蘋榮膺模範公務人員

台中地檢署檢察官何建寬、林思蘋展現卓越辦案績效，昨天榮獲法務部2026年「模範公務人員」殊榮，由法務部長鄭銘謙頒獎。何建寬推動司法外交、首創被害人陳述表，並以科技大數據破獲貪瀆與重大空汙案；林思蘋則屢破跨國詐欺、非法吸金，更從源頭攔截巨量毒品。中檢表示，二人高度專業的表現，實為守護法治的表率。

中檢表示，檢察官何建寬深耕司法外交，曾赴美國哈佛大學擔任訪問學者，協助推動台韓、台日司法合作備忘錄，在國民法官專組任內，他率先創設「被害影響陳述意見表」，納入標準作業流程，落實柔性司法。

此外，他善用科技執法，在重大空污案中以大數據勾稽業者偽造的數據，追繳8400萬餘元空汙費；駐廉政署期間，更接連偵破航港局公務員核發不實駕照弊案，追繳1630萬元，以及警員勾結代辦業者的貪腐產業鏈，展現強大肅貪決心。

檢察官林思蘋歷練完整，現任中檢緝毒專組執行秘書，在緝毒方面，曾於4日內攔截55.9公斤大麻花，偵破以顏料掩護走私的501公斤毒品先驅原料案，從源頭阻斷製毒；打擊跨國詐欺部分，指揮偵辦拉脫維亞上百名犯嫌遣返回台案，突破人證分離困境，溯源揪出金主並查扣犯罪所得。

她亦破獲富士康廣告、耀寶新創等非法吸金案，維護金融秩序；以細膩手法處理婦幼與校園安全案件，積極保障被害人權益。

中檢表示，此次獲獎彰顯了本署同仁的努力，未來本署將持續秉持公正專業精神，強化跨機關合作嚴懲不法，落實司法為民，維護社會安全與法治秩序。

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法務部長鄭銘謙與台中地檢署檢察官林思蘋（右）合影。圖／台中地檢署提供