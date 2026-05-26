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清泉崗空軍上兵趁支援任務暫停...爽放9天黑假遭判刑2月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

王姓男子去年擔任空軍志願役上兵期間，藉前往空軍軍官學校支援任務暫停之際，未依軍事命令歸建台中清泉崗的原服務部隊，反而逕自返家休假，無故離去職役達9日，影響部隊紀律，台中地院依無故離去職役逾6日罪，判刑王男2月，可易科。

判決指出，王男是空軍志願役上兵，駐地在台中清泉崗基地，去年3月24日至4月29日期間，他奉派前往高雄市岡山區的空軍軍官學校，支援該校鑑測中心的體能鑑測任務。依據部隊指示，支援期間為每周一至周四，每逢周五即需歸建清泉崗基地，周六、周日休假。

但空軍官校鑑測中心因配合演習任務規劃，在同年4月2日至4月18日期間關閉站點，鑑測中心曾姓主測官在4月1日晚間6時召開檢討會時，已口頭明確告知所有支援人員，應自行歸建返回原服役單位，並在4月20日再返回鑑測中心繼續任務。王男聽聞指令後，在當晚7時12分許離開空軍官校。

王男本應於4月2日依令歸建部隊，但仍基於脫免職役的犯意，故意未向駐地長官回報，暫時不需支援一事，不僅未返回原部隊，更逕自在家休假，直至4月20日晚間7時42分才返回空軍官校，經扣除例假日後，無故離去職役達9日。

因駐地人員辦理止伙業務時，察覺空軍官校搭伙名冊與支援名冊存在出入，經士官長主動詢問王男後，才發現此情，案經台中憲兵隊移送台中地檢署，檢察官偵查後，依法聲請簡易判決處刑。

一審審酌，王男在案發時身為志願役上兵，卻無正當理由未按時歸建，逕自在家休假長達9日，無視軍事命令之要求，導致部隊勤務紀律受有損害，但考量憲兵隊詢問、偵查中都坦承犯罪，也無故意犯罪的前科紀錄，犯後態度及素行尚屬良好。

一審依陸海空軍刑法的無故離去職役逾6日罪，判處王男有期徒刑2月，可易科6萬元，仍可上訴。

王姓空軍上兵在台中清泉崗基地服役時，趁支援任務暫停，未歸建部隊，在家休假達9日，台中地院判刑2月。圖／本報資料照片
王姓空軍上兵在台中清泉崗基地服役時，趁支援任務暫停，未歸建部隊，在家休假達9日，台中地院判刑2月。圖／本報資料照片

清泉崗 空軍 台中

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