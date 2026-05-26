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長榮航前駐陸代表當共諜 判6月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊遭中共解放軍吸收，利誘陸委會官員發展共諜組織、刺蒐國防機密未遂，台灣高檢署依違反國安法起訴喬，最高法院依貪罪判處喬六個月徒刑，不得易科罰金，沒收三萬元犯罪所得定讞。

二○一一至二○一四年間，喬思齊被長榮航空派駐四川省成都市，與大陸黨政機關設立的民間團體成員「小權哥」及「上級領導」往來密切。

喬思齊的楊姓學弟任職陸委會，有機會接觸到我國大陸政策研究、綜合規畫及大陸情勢研判等機密，喬因此企圖將楊引介赴港、澳與「小權哥」等人會晤，替中共發展組織，並且收取人民幣三萬元，欲轉送給楊作為報酬。

喬思齊因此向楊刺探、蒐集關於陸委會「兩岸航線中轉」、「內部資訊」、「委外研究案」或「研究報告」等資料，但楊以「無法接觸機密」為由拒絕提供。此外，喬藉由餐敘欲轉交十萬台幣買通楊，也被拒絕。

在一審審理時，喬思齊坦承欲發展共諜組織，合議庭認定他替大陸刺探、蒐集關於公務上應祕密之文書，以及發展組織未遂罪，還有違背職務行求賄賂罪，從較重的貪汙罪論處。

高院認為，喬思齊明知楊是陸委會官員，也知中共是敵對勢力，卻只因與「小權哥」或「上級領導」過從甚密而犯案，助長對岸對我國情蒐滲透，因犯後坦認犯行，未造成國安實害，判刑六月。最高法院認判決認事用法沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

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