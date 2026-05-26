建商分潤找幫派喬事遭槍擊案 黑幫教父被訴

有黑幫教父稱號的美鷹會精神領袖王鑫，被控介入敦元建設建案報酬糾紛，過程中涉恐嚇建商，檢方昨依組織等罪起訴王鑫。聯合報系資料照片

二○二三年王姓前電視節目製作人在住家外遭開十五槍，檢警追查發現，王男岳父是敦元建設董事吳昌福，疑六千萬建案分潤成代罪羔羊，敦元建設吳氏三兄弟各自引入美鷹會、竹聯幫、四海幫三大黑幫勢力協調，最後演變成幫派利益爭奪，士林地檢署昨依組織等罪，起訴國內兩大「黑幫教父」王鑫與許瑞弘等八人。

同案起訴包括四海幫大哥郝廣民、竹聯幫寶和會前會長邵柏傑、旭仁會前會長陳泉偉（瘋狗偉）、敦元建設負責人吳為國、王鑫女助理熊子瑜、前司機李冠緯。這也是檢警掃黑以來，首次共同起訴三大幫派領袖級人物。

據了解，許瑞弘對於被起訴組織感到無奈，他向友人透露，他現在生活都是以教會為重心，不問江湖事，他不認識王鑫，也未介入敦元建設的事，檢方起訴內容與事實有很大出入。

陳泉偉友人說，檢方起訴都是間接證據，陳泉偉並無恐嚇建商。

起訴指出，敦元建設由吳昌福、吳為國、吳杰勝三兄弟共同經營，二○一六年起，三兄弟因公司股份借名登記、以及「安縵莊園」建案報酬分配爆發糾紛。

二弟吳為國不願履行六千萬支票債務，二○一九年透過三弟吳杰勝牽線，找上美鷹會精神領袖王鑫幫忙，王鑫指派熊子瑜、李冠緯及郝廣民介入，大哥吳昌福知悉後，也請託「麥克」許瑞弘處理，由陳泉偉代表協商。

同年五月十三日，雙方約在敦元建設總部談判，談判超過十二小時達成協議，期間李冠緯頻頻放話施壓「王鑫已到場」，吳為國同意吳昌福委任會計人員查帳，查核結果須郝廣民「裁決」，另方面吳昌福須返還六千萬支票，由吳為國開立兩千萬現金票，另簽下四千萬保證票。

吳昌福被迫換票後，吳為國開立一千萬支票給李冠緯，作為支付美鷹會的報酬，詎料美鷹會「兩頭吃」，二○一九年六月至十二月間，再以各種名義勒索，逼吳為國簽下八張、共計三千萬的支票。

二○二○年四月，郝廣民因案遭羈押，請託付邵柏傑代為出面處理，並與陳泉偉一同邀約吳氏兄弟在台北市中山區高級酒店碰面，以「兄弟拿錢退出、讓司法處理」為由，索取二千萬元「退場費」，王姓製作人多次出面協調，疑因此與黑幫結怨。

吳家兄弟事後對建案利潤分配提民事訴訟，未料在宣判前夕，疑黑幫教唆槍手對王姓製作人開槍，槍手犯後一路南逃往高雄、澎湖，隨後由共犯安排漁船偷渡至菲律賓，澎湖地檢署去年起訴協助偷渡的許男等五名共犯，槍手尚未落網。

檢方根據監聽譯文、金流帳戶及被害人指訴，認定王鑫等人涉以言語、明示或暗示其犯罪組織身分，強行介入他人債務協商。當時參與債務談判的律師及協助收受金流等十六人，檢方認罪嫌不足，處分不起訴。