檢察官兼具法律守護與增進公益 南檢徐書翰榮獲法務部模範公務人員

台南地檢署檢察官徐書翰經過層層嚴選、脫穎而出，榮獲被譽為法務部公務人員最高殊榮的「法務部模範公務人員」，今天下午在法務部接受部長鄭銘謙公開表揚及授獎；南檢指出，徐除偵辦案件，還能洞悉重要問題提出建言，展現檢察官兼具法律守護者與增進公益角色。

南檢表示，徐書翰為司法官第53期結業，檢察官資歷超過10年，歷任打擊民生犯罪、公訴、檢肅黑金及國家安全等專組，辦案以認真、精確聞名；偵辦許多國內外重大矚目案件，如海底電纜遭破壞案、前市議長貪汙案、非法吸金數億元案、台南高鐵泰達幣搶案、16億元賭博水房案等。

徐書翰偵辦案件時，均展現檢察官偵查主體沉穩指揮團隊、縝密蒐證認事、精確適用法律、迅速妥適偵結等特質，且案件均獲得法院支持而迅速審結或重判。

南檢提到，尤其海底電纜破壞案更多次獲得國內外媒體關注、專訪與肯定，曾多次在國內外機關舉辦會議上分享查辦心得及提倡修法，除使相關單位獲益良多，進行各種防範及精進作為外，終亦促使我國「海纜七法」修訂。

對於徐書翰獲獎，南檢深感與有榮焉，此獎項不僅是對其個人專業表現肯定，亦彰顯南檢檢察官在沈重案件負擔與壓力下，堅守崗位、精進不懈，對於守護國家安全、肅貪防弊、穩定金融交易安全、打擊詐欺等面向持續的努力與成果。

南檢指出，南檢全體檢察官均將持續精進偵查效能，強化跨機關合作，嚴正打擊各類不法犯罪，守護國家社會安全。

台南地檢署檢察官徐書翰榮獲被譽為法務部公務人員最高殊榮的「法務部模範公務人員」，今天下午在法務部接受部長鄭銘謙公開表揚及授獎。記者袁志豪／翻攝

台南地檢署檢察官徐書翰榮獲被譽為法務部公務人員最高殊榮的「法務部模範公務人員」，今天下午在法務部接受部長鄭銘謙公開表揚及授獎。記者袁志豪／翻攝