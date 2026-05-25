涉強盜罪羈押60天 彰化男獲判無罪刑事補償18萬元

彰化縣陳姓男子涉強盜案，民國111年2月被警拘提到案到彰化地方法院羈押，共計受羈押60日，最後判決無罪確定，陳男請求刑事補償，彰化地方法院准予補償18萬元。

刑事補償決定書指出，陳男涉強盜案，111年2月被警拘提到案，翌日經彰化地院羈押，到同年4月22日羈押屆滿為止，共計受羈押60日，案件今年判決無罪，並經台中高分院判決駁回檢察官上訴而確定。

彰化地院審酌，彰化地院在陳男案件所為的羈押裁定並無違法或不當之處，然羈押長期拘束行動，此人身自由喪失不僅造成心理嚴重損害，對名譽、信用等人格權的影響亦甚重大，是干預人身自由最大的強制處分，

彰化地院考量陳男遭羈押時的年齡、自陳遭羈押前的工作、收入，另當工地臨時工的日薪，因身陷囹圄而喪失人身自由，致與家庭及社會生活隔絕，必承受相當程度的身心痛苦，社會名譽亦遭受不小的負面影響，兼衡羈押禁見期間無法聯絡親友，所受精神上面臨失去自由恐懼程度等一切情狀後，認本件羈押補償以每日3千元為適當，准予補償陳男18萬元。