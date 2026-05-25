偵辦謝宜容、徐春鶯案 新北檢檢察官黃佳彥榮獲法務部模範公務員

「法務部模範公務人員」今頒獎，新北地檢署檢察官黃佳彥承辦首例大量門號驗證碼機房、謝宜容貪瀆案，及陸配徐春鶯長期布建、滲透國內政黨的國安案件，經層層評選後榮獲今年模範公務人員，由鄭銘謙部長公開表揚，堪稱檢察官中的菁英。

新北檢指出，黃佳彥檢察官為司法官51期結業，檢察官資歷超過10年，歷任新北檢重大刑案、打擊民生犯罪、企業犯罪、檢肅黑金等專組，深耕各類犯罪偵查領域，承辦案件認真周延、盡心盡力。

黃佳彥曾偵辦首例大量門號驗證碼機房，促使金融、電信、網通各機關與電商業者完善制度，自源頭減少案件數量；他也偵辦勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容貪瀆案。

反滲透法施行後，黃佳彥查獲中共透過陸配徐春鶯長期布建、滲透國內政黨，介入我國選舉實態的國安案件。另，他還承辦新北市副議長詐領助理費案，金管會檢查局洩密案、竹聯幫長堂水房洗錢案。

新北檢表示，新北檢檢察官長期以來在「全國最高案量」負擔下，仍堅守崗位，從不懈怠，偵辦各類刑案，貫徹政府政策，打擊黑、金、槍、毒、詐等諸多犯罪型態，終能獲得此一殊榮，實值肯定。