法務部啟動修法 加重毒駕罰則、擴大沒收犯罪車輛

近來發生多起毒駕事件，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎。為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕之刑事政策，法務部積極研擬修法，並強化執法作為。將修法提高毒駕刑責，嚴格假釋門檻，擴大沒收犯罪車輛；重懲毒駕犯行，監督法院妥適量刑，從嚴審查易科罰金。

為遏止毒駕悲劇一再發生，法務部已啟動相關法制之檢討修正，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋門檻，以發揮抗衡犯罪之功能。

此外，就毒駕行為人所使用之車輛，將研議修法採義務沒收即不問是否屬於犯罪行為人所有，均一律沒收，以嚇阻並防免將車輛任意提供毒品施用者使用，全面防堵毒駕行為，杜絕毒駕歪風。

法務部已責成台灣高等檢察署，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒機關，積極溯源查緝毒品，深化安居緝毒專案，強力壓制毒品犯罪，落實毒品戒癮治療，減少毒品危害，以從源頭斷絕毒駕可能。

法務部所屬檢察官對於毒駕案件，均從速從重追訴，於符合「刑事訴訟法」羈押規定之要件，依法向法院聲請羈押，即時嚇阻犯罪，並監督法院妥適量刑，對於量刑不符合比例原則及罪責相當性之個案依法提起上訴。執行檢察官亦嚴格審查易科罰金之聲請，以嚴懲毒駕惡行，全力保障用路人安全。

毒駕不僅危害交通，更造成家庭破碎，執法機關將速查嚴辦、絕不寬貸。法務部再次呼籲國人：切勿觸碰毒品，更嚴禁毒駕，共同守護安全的交通環境。