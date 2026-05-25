快訊

肇因曝光！高鐵「電力模組更換異常」致嚴重延誤 明首班車前公告營運

獨／國3北上新竹段下班尖峰追撞 轎車撞爛橫停路中央傳有人受困

AI教父今晚行程曝光！黃仁勳和父母、女兒等家人聚會 選這間餐廳

聽新聞
0:00 / 0:00

新北檢揭牌 查察妨害選舉執行小組查察境外勢力介入等不法

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

距離地方公職人員選舉約6個月，新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長郭永發率領檢、警、調及政風團隊，宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。

新北檢因應11月28日投票選舉超前佈署，從今年3月起前往轄內11個警分局、調查局新北市調查處等機關，召開「查察妨害選舉分區座談會」，凝聚選舉查察共識，部署情資蒐報工作。

檢察長郭永發表示，在最高檢察署及台灣高等檢察署指導下，查察妨害選舉團隊將強化跨機關合作與情資整合機制，全力查察賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等妨害選舉不法行為。

檢方呼籲，轄區各地方公職人員應以正當方式爭取選民支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊、餐會等疑似賄選行為，以免自陷調查風險，任何妨害選舉案件不分黨派、族群，盡速嚴以偵辦，展現妨害選舉查察決心，淨化選舉風氣；民眾可透過檢舉專線0800-024099＃4，提供妨害選舉情資。

新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢方宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。圖／新北地檢署提供
新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢方宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。圖／新北地檢署提供

新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢方宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。圖／新北地檢署提供
新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢方宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。圖／新北地檢署提供

檢調

延伸閱讀

反滲透法偵處介選惹爭議 代理檢察總長：動作過大民怨就產生

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

民進黨金門黨部改選 游騰弘接主委、曾育淵全代三連霸

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

警員實施酒測失誤前2次0第3次0.43 他不服被吊扣駕照訴請撤銷敗訴

鄭姓男子酒後開車被裁處吊扣駕照2年，他指警員前兩次酒測值為0，第3次0.43MG/L，質疑程序有瑕疵，儀器恐不準，訴請撤銷處分。法官審理後指出，前兩次操作失誤，對第3次測得數值並無影響，監理單位裁處無違誤，駁回告訴。

偵辦謝宜容、徐春鶯案 新北檢檢察官黃佳彥榮獲法務部模範公務員

「法務部模範公務人員」今頒獎，新北地檢署檢察官黃佳彥承辦首例大量門號驗證碼機房、謝宜容貪瀆案，及陸配徐春鶯長期布建、滲透國內政黨的國安案件，經層層評選後榮獲今年模範公務人員，由鄭銘謙部長公開表揚，堪稱檢察官中的菁英。

無故朝醫護丟擲尿袋 男子被判有期徒刑3個月

彰化縣劉姓男子去年7月到彰化市某醫院，朝護理站丟擲他的尿袋，醫院提告。彰化地方法院依犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處劉男有期徒刑3月。可上訴。

法務部啟動修法 加重毒駕罰則、擴大沒收犯罪車輛

近來發生多起毒駕事件，造成無辜民眾傷亡及家庭破碎。為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕之刑事政策，法務部積極研擬修法，並強化執法作為。將修法提高毒駕刑責，嚴格假釋門檻，擴大沒收犯罪車輛；重懲毒駕犯行，監督法院妥適量刑，從嚴審查易科罰金。

新北檢揭牌 查察妨害選舉執行小組查察境外勢力介入等不法

距離地方公職人員選舉約6個月，新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長郭永發率領檢、警、調及政風團隊，宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。

毒駕害命要修法了！ 法務部：全面提高刑度、研議沒收車輛

近日毒駕害命事件頻傳，行政院長卓榮泰認為法律規範有所不足，要求法務部檢討。法務部今表示，為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕的刑事政策，已積極研擬修法，全面提高處罰刑度，並強化執法作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。