新北檢揭牌 查察妨害選舉執行小組查察境外勢力介入等不法

距離地方公職人員選舉約6個月，新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長郭永發率領檢、警、調及政風團隊，宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。

新北檢因應11月28日投票選舉超前佈署，從今年3月起前往轄內11個警分局、調查局新北市調查處等機關，召開「查察妨害選舉分區座談會」，凝聚選舉查察共識，部署情資蒐報工作。

檢察長郭永發表示，在最高檢察署及台灣高等檢察署指導下，查察妨害選舉團隊將強化跨機關合作與情資整合機制，全力查察賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介入等妨害選舉不法行為。

檢方呼籲，轄區各地方公職人員應以正當方式爭取選民支持，切勿利用節日送禮、辦理旅遊、餐會等疑似賄選行為，以免自陷調查風險，任何妨害選舉案件不分黨派、族群，盡速嚴以偵辦，展現妨害選舉查察決心，淨化選舉風氣；民眾可透過檢舉專線0800-024099＃4，提供妨害選舉情資。

新北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢方宣示即日起全面投入查察妨害選舉工作。圖／新北地檢署提供