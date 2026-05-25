偵破記者涉共諜、美濃大峽谷 橋檢2檢察官獲殊榮

橋頭地檢署檢察官周韋志、段可芳，分別偵破記者林宸佑涉共諜案、高雄美濃大峽谷等案，2人獲「法務部模範公務人員」殊榮，於今天到法務部接受表揚，為檢察官群體中優秀典範。

橋頭地檢署說明，「法務部模範公務人員」為法務部體系極具指標性榮譽，檢察官欲獲此殊榮，須先經各機關初審遴薦，再由法務部考績委員會複審，並擇優推薦參加行政院模範公務人員選拔，遴選標準極為嚴格。

橋檢表示，檢察官周韋志長年偵辦國家安全及肅貪等案，於民國114年間偵辦海軍陸戰隊某中士洩密案，指揮專案團隊發動5波搜索，進一步偵破中天記者林宸佑涉犯共諜案，合計羈押20多人，為近年來規模重大的共諜案，對維護國家安全及社會安定有重大貢獻。

檢察官段可芳則於偵辦「綠能蟑螂」案件中，將涉犯貪污的民代繩之以法，另指揮警調單位執行「大高雄地區護土專案」，偵破「美濃大峽谷案」農地遭非法盜採土石及回填廢棄物等環保犯罪案，起訴高雄市議員前特助幕後不法集團。

橋檢今天發布新聞稿表示，周韋志、段可芳等2人於今天由橋頭地檢署檢察長郭景東及家屬陪同，前往法務部接受部長鄭銘謙公開表揚。橋頭地檢署未來將持續透過教育訓練及實務經驗交流，提升檢察官專業職能，並與警察、調查局、廉政及移民署等偵查機關保持合作，共同打擊各類犯罪，維護社會治安與國家安全。