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毒駕害命要修法了！ 法務部：全面提高刑度、研議沒收車輛

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

近日毒駕害命事件頻傳，行政院長卓榮泰認為法律規範有所不足，要求法務部檢討。法務部今表示，為提高法規範密度，落實嚴懲毒駕的刑事政策，已積極研擬修法，全面提高處罰刑度，並強化執法作為。

法務部表示，為遏止毒駕悲劇一再發生，已啟動相關法制的檢討修正，將針對單純毒駕、毒駕致死或致重傷、毒駕累犯致死或致重傷等類型，全面提高處罰刑度，並檢討修正假釋門檻，以發揮抗衡犯罪的功能。

此外，就毒駕行為人所使用的車輛，將研議修法採義務沒收，即不問是否屬於犯罪行為人所有均一律沒收，以嚇阻並防免將車輛任意提供毒品施用者使用，全面防堵毒駕行為，杜絕毒駕歪風。

法務部說，現已責成台灣高等檢察署，統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒機關，積極溯源查緝毒品，深化安居緝毒專案，強力壓制毒品犯罪，落實毒品戒癮治療，減少毒品危害，以從源頭斷絕毒駕可能。

法務部表示，所屬檢察官對於毒駕案件，均從速從重追訴，於符合刑事訴訟法羈押規定的要件，依法向法院聲請羈押，即時嚇阻犯罪，並監督法院妥適量刑，對於量刑不符合比例原則及罪責相當性的個案，則依法提起上訴。

法務部表示，針對毒駕案件執行檢察官也會嚴格審查易科罰金之聲請，以嚴懲毒駕惡行，全力保障用路人安全，毒駕不僅危害交通，更造成家庭破碎，執法機關將速查嚴辦、絕不寬貸。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

毒駕 法務部 卓榮泰

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