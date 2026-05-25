AI科技追車！花蓮分署強制查封欠稅車輛 6月公開拍賣

法務部行政執行署花蓮分署配合全國交通專案，因車主長期滯欠使用牌照稅及交通違規罰鍰，經多次通知仍未繳納，查扣兩輛自小客車，將於6月2日全國聯合拍賣日上午，在台東縣稅務局公開拍賣，展現政府強化交通執法與落實公權力決心。

花蓮分署表示，為維護道路交通秩序及提升欠稅清理成效，近期針對與道路安全密切相關的案件加強執行，包括使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等欠費案件，並將欠繳件數較多或欠款金額較高者列為優先執行對象，希望藉由強化執法作為，降低違規與逃漏情形。

分署指出，為從源頭遏止欠費車輛持續上路，已與地方稅捐稽徵機關及監理單位密切合作，透過車載式車牌辨識系統及「AI行動神捕」等智慧科技設備，主動追查欠稅車輛行蹤，一旦查獲即依法執行查封、拖吊及拍賣等程序。

這次遭查扣拍賣的兩輛車，其中包括一輛Toyota Camry及一輛Mercedes-Benz轎車，花蓮分署指出，兩名車主長期未繳納牌照稅與交通違規罰鍰，經多次催繳通知仍置之不理，最終依法強制執行。

花蓮分署呼籲，民眾若收到稅費或罰鍰催繳通知，應盡速主動繳納，以免名下財產遭查封或拍賣；若經濟狀況確實有困難，無法一次繳清，也可向分署申請分期繳納，避免車輛遭現場查扣。

另外，分署提醒有意參與競標的民眾，可持續關注花蓮分署官網及行政執行署拍賣公告查詢系統，掌握最新拍賣資訊與競標時間。

有車主長期滯欠使用牌照稅及交通違規罰鍰，經多次通知仍未繳納，行政執行署花蓮分署查扣兩輛自小客車，將於6月2日公開拍賣。圖／行政執行署花蓮分署提供