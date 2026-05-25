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毒駕陰影籠罩彰化 藍綠縣長參選人各提修法加嚴與地方防護網

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市彰南路三段本月發生小貨車失控暴衝事故，造成2死3傷，引發社會對毒駕議題高度關注。對此，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月主張應加重毒駕刑責，強化嚇阻效果；國民黨彰化縣長參選人魏平政則認為除修法外，地方政府應立即提升基層執法裝備與毒品列管追蹤機制，從源頭與執行面同步補強。

彰化警分局近期持續強化路檢勤務，日夜加強取締毒駕與酒駕行為。統計5月23日至24日，共取締毒駕12件、酒駕36件及重大交通違規705件；截至今年5月24日止，也已查獲毒駕229件、酒駕965件，並針對情節重大案件建請羈押17人，顯示警方持續加強查緝與溯源打擊毒品犯罪。

針對毒駕防制，陳素月指出，近兩年已發生多起毒駕肇事案件，顯示其危害甚至高於酒駕，社會已有必要將毒駕與酒駕罰則進一步區隔並加重處罰。

她表示，目前交通部正會同法務部、衛福部與內政部研議修法，她也在立法院審查115年度中央政府總預算期間，提案凍結交通部部分預算，要求從「加速法規修正、優化採驗機制、建立跨部會資訊平台」三方向強化毒駕防制體系，以降低事故風險。

魏平政則表示，支持修法加重毒駕刑責，但僅靠提高刑度不足以遏止行為。他指出，毒駕者往往在施用毒品後已失去正常判斷能力，「不會因為刑期加重就停止上路」。他認為，中央修法與跨部會平台固然必要，但地方不能等待制度完善，應先行建立防護網。

魏平政提出由縣府編列預算，全面升級第一線員警毒品快篩設備，就先提升現場辨識與執法效率；同時強化衛生與警政系統合作，建立毒品列管人口追蹤機制，從源頭降低毒駕風險。他強調，縣府不能只等中央法規，必須立刻建構彰化專屬的治安防護網。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化警分局近期持續強化路檢勤務，日夜加強取締毒駕與酒駕行為。統計5月23日至24日，共取締毒駕12件、酒駕36件及重大交通違規705件。圖／彰化縣警局提供
彰化警分局近期持續強化路檢勤務，日夜加強取締毒駕與酒駕行為。統計5月23日至24日，共取締毒駕12件、酒駕36件及重大交通違規705件。圖／彰化縣警局提供

毒駕 彰化 修法

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