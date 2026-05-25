嘉檢查察妨害選舉小組揭牌 防範AI深偽影響選舉

嘉義地檢署因應115年地方公職人員選舉查察成立的「查察妨害選舉執行小組」今天揭牌，檢察長蔡宗熙表示，今年面臨較大的挑戰，就是防範AI深偽技術的假訊息影響選舉結果。

因應115年地方公職人員選舉查察，嘉義地檢署成立「查察妨害選舉執行小組」，嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾及阻斷境外勢力介選，今天會同轄區警察、調查、政風、移民及憲兵等機關首長共同揭牌。

蔡宗熙接受媒體聯訪表示，自4月中旬起已陸續召開選舉查察策略會議，目前嘉義轄區已接獲6起妨害選舉的相關情資，正積極追查中。

蔡宗熙提到，今年選舉面臨一個比較大的挑戰，就是AI深偽技術的發展，目前正在防範相關製作的假訊息在網路散布，若經確認為AI深偽技術的假訊息，將盡速移除，避免擴散，減少對選舉結果所造成的影響。

蔡宗熙表示，接獲賄選情資，一定查緝到底，不分黨派、不分對象，有證據就查，最後以查獲候選人及競選總部為目標；在投票人數少的選區，幽靈人員常是影響選舉結果的關鍵，因此今年更列為查緝妨害選舉的重點。

蔡宗熙指出，嘉檢已統合檢、警、調、廉、移、憲與相關行政機關資源，並在各地布署地雷諮詢人員，同時嚴防境外勢力介入，只要有外國的資金、資源介入，一定列為積極查察目標。