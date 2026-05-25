毒駕奪命頻傳引關注 台南半年查獲865件…民代籲「零容忍」強化查緝

近期連續傳出毒駕奪命車禍案件，引發社會關注，行政院長卓榮泰更震怒要求法務部即刻全面檢討毒駕犯罪，台南半年來毒駕查獲量也達865件，數量不少，引發多位議員關注質詢，要求市府應從源頭及法令面強化防治。

市議員林冠維指出，根據警政署統計，今年前4個月全國毒駕案高達4725件，較去年同期暴增2.7倍；單就台南市而言，上半年也有865件相關案件，毒駕不僅損害吸食者健康，更常導致重大交通事故，市府應從源頭及法令面強化防治。

他也列舉出多起毒駕肇事致死及衝入店家的重大新聞，強調毒駕嚴重危害生命與家庭，要求市警局強化源頭查緝，並建請中央調高刑責，以嚴厲執法杜絕毒駕悲劇，保障市民安全。

市議員曾培雅則指出，毒駕跟酒駕一樣，都會造成重大傷亡和公共安全威脅，而且讓人擔憂的是，毒駕奪命事件快速增加，每天都有毒駕造成死傷、家庭破碎等消息傳出，民怨因此而起，「毒駕零容忍」，希望警方應加強攔查取締，不要讓毒品成為道路上的未爆彈。

對此，台南市長黃偉哲強調，毒駕對於交通安全影響甚鉅，但現行法規並未授權地方政府特別進行管控，將透過行政院會，向中央建議縮短駕照效期並增加定期毒品檢測機制，若未通過檢測則不得換發駕照，藉此降低毒駕再犯風險。

黃偉哲說，近年毒駕案件受到社會高度關注，主要原因在過去交通事故案件多著重酒駕檢測，對於毒駕的辨識與篩檢相對有限，因此部分毒駕案件未能即時被發現，如今透過快篩制度及事故後追查機制，讓原本隱藏的問題逐漸浮現。

警察局長林國清指出，毒駕容易造成駕駛注意力不集中、反應遲緩及精神狀態不佳，進而提高重大交通事故風險，因此警方已將毒駕查緝與防制列為重點勤務，目前各分局每天均編排路檢與攔查勤務，也會持續管控每天查獲數據，加強臨檢與稽查作為。

警察局也說，除前端攔查外也將針對藥頭、製毒工廠與分裝場，及幫派涉毒場所進行溯源追查，從源頭打擊毒品犯罪，另對轄內列管毒品人口，已要求警勤區與偵查隊加強查訪、告誡與約制，另亦配合中央實施毒駕預防性羈押新制，強化執法與嚇阻力道。

近期連續傳出毒駕奪命車禍案件，引發社會關注，行政院長卓榮泰更震怒要求法務部即刻全面檢討毒駕犯罪，台南半年來毒駕查獲量也達865件，數量不少，引發多位議員關注質詢，市議員林冠維（右）要求市府應從源頭及法令面強化防治。圖／取自南市議會直播