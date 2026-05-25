警員實施酒測失誤前2次0第3次0.43 他不服被吊扣駕照訴請撤銷敗訴

鄭姓男子酒後開車被裁處吊扣駕照2年，他指警員前兩次酒測值為0，第3次0.43MG/L，質疑程序有瑕疵，儀器恐不準，訴請撤銷處分。法官審理後指出，前兩次操作失誤，對第3次測得數值並無影響，監理單位裁處無違誤，駁回告訴。

鄭姓男子開車行經新北市金山區中正路、環金路口時，因未依號誌指示左轉，被警員攔下後，接受吐氣酒精濃度測試，測得吐氣酒精濃度0.43MG/L，遭警方舉發酒後駕車，新北市政府交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例，裁處吊扣駕駛執照2年，並應參加道路交通安全講習。

鄭男另涉犯公共危險罪部分，基隆地方法院簡易庭審理後，判決有期徒刑2月，得易科罰金，並以1000元折算1日。

鄭男不服吊扣駕照處分並提起行政訴訟，主張當晚被攔查時，警員對他實施酒測，前2次他吹氣均無酒精反應，但警員因他有酒駕前科，竟要求他進行第3次吹氣，也才測得酒精反應。警方執法程序違法有瑕疵，且酒測儀器準確性有疑義，訴請撤銷處分。

監理單位答辯，鄭男被攔檢時，警員已聞到明顯酒氣，鄭也自承當日早上有喝1罐啤酒。因距飲酒結束時間已逾15分鐘，鄭也未要求漱口，也無跡象顯示他有飲用或食用相關類似物，員警依規定實施酒測，數值為0.43MG/L，違規事實明確，裁處並無違誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，鄭男對第3 次接受酒測數值為0.43MG/L並無異議，在基隆地院審理時也坦承酒後駕車，所以監理單位認定鄭男違規處分並無違誤。

至於鄭男主張他前2次接受酒測均無酒精反應，質疑警方執法程序有瑕疵，對儀器準確性也存疑部分，法官指出，警方見鄭男違規左轉攔停並施以酒測，符合警察職權行使法規定，測試器也經台灣商品檢測驗證中心檢定合格，施測過程應屬合法。

法官說，依員警職務報告、現場密錄器影像顯示，警員前兩次酒測，因為操作失誤，檢知器先行測試時才無酒精反應，經重新操作立即顯示數值，堪認鄭男確有吐氣酒精濃度反應。警員前兩次操作失誤無法測得酒精濃度，對第3次測試測得0.43mg/L數值並無影響，鄭男主張程序及儀器均有瑕疵不足採信，監理單位裁處無違誤，駁回鄭男告訴。全案可上訴。