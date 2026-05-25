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雲林地檢署查察賄選小組揭牌 已接獲26件情資監控中

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

11月28日地方公職人員選舉，雲林地檢署為防制賄選、暴力、假訊息、選舉賭盤、幽靈人口及境外勢力等不法介入選舉，邀集警、調、政風、移民署、憲兵隊等單位，今天揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」向賄選宣戰，目前已接獲26件情資，將秉持「有聞必查、有據必辦」不分黨派、身分，依法嚴查。

今天牌儀式由檢察長林秀敏主持，主任檢察官朱啓仁、李鵬程、蔡勝浩、張富鈞、雲林縣警察局副局長陳瑞金、雲林縣調查站主任謝智皓、中機組長林松甫及移民署雲林專勤隊長陳家弘、雲林憲兵隊長林裕仁、縣府政風副處長李裕萍等人共同揭牌，並宣示查賄制暴、淨化選風決心。

雲林地檢署也邀集相關單位多次座談，完成選情分析、熱點區域、高風險對象、犯罪手法等查察重點作業，以強化偵辦能量及時效機動。

檢察長林秀敏指出，妨害選舉態樣已由傳統金錢、暴力介選，轉變為當今境外勢力介入、深偽影音、幽靈人口、網路假訊息及利用通訊軟體散布不實資訊等新型態犯罪，對民主制度危害甚鉅。

為因應犯罪手法日新月異，林秀敏強調，未來除查察佈局、落實掌握高風險對象及情資蒐報，將積極強化科技偵查及跨機關合作機制，並將嚴守行政中立，秉持「有聞必查、有據必辦」，不問對象、黨派、身分、地位，依法嚴正查辦。

對於雲林以往常發生以自強活動名義出遊，檢察長林秀敏指出，目前已接獲包括類似旅遊、賭盤、暴力等共26件情資，均已嚴密監控中。

雲林地檢署也鼓勵民眾踴躍提供妨害選舉情資，可撥打0800-024099（撥通後按4）檢舉專線，身分絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元。

檢察長林秀敏強調，查賄將嚴守行政中立，秉持「有聞必查、有據必辦」，不問對象、黨派、身分、地位，遇不法將依法嚴正查辦。記者蔡維斌／攝影
檢察長林秀敏強調，查賄將嚴守行政中立，秉持「有聞必查、有據必辦」，不問對象、黨派、身分、地位，遇不法將依法嚴正查辦。記者蔡維斌／攝影

雲林地檢署邀集警、調、憲、政風、移民等單位成立「查察妨害選舉執行小組」並啟動查賄，向賄選宣戰。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署邀集警、調、憲、政風、移民等單位成立「查察妨害選舉執行小組」並啟動查賄，向賄選宣戰。記者蔡維斌／攝影

雲林地檢署邀集警、調、憲、政風、移民等單位成立「查察妨害選舉執行小組」並啟動查賄，向賄選宣戰。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署邀集警、調、憲、政風、移民等單位成立「查察妨害選舉執行小組」並啟動查賄，向賄選宣戰。記者蔡維斌／攝影

雲林 賄選

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