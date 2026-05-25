撥打110報案電話騷擾女警 去年曾打千通挨罰1.2萬這次又被罰1萬

葉姓男子無故撥打110報案專線並對接電話的女警稱「你媽媽沒教好你」、「你要去打所長的手槍嗎」，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院審查，葉違法屬實，經勸阻不聽，裁定罰鍰10000元。可抗告。

裁定指出，葉前已有多次同類行為，已經裁罰在案，最近一次是在2025年底無故撥打1188通，剛受裁罰1萬2000元卻再次為違序行為，考量違犯情節、年齡智識，裁定再罰鍰。

台北市警信義分局移送指出，葉於2026年2月9日14時7分至28分無故撥打110報案專線共5通，經勸阻後繼續撥打，違反社會秩序維護法，警方檢附報案錄音譯文、報案錄音光碟，將葉移送法院裁處。

法院調查，葉對警員說「又是你歐，你是外配嗎？你是外配嗎？你是外配嗎？」、「我剛想報案阿，可是不知道為甚麼你要掛我電話呢？是你的媽媽沒教好你嗎？我現在是要報案阿，可是為甚麼你媽媽沒有教好你？我報的案是你的媽媽沒有教好你，這是我報的案」。

葉又說「又是你這個女警阿，我要報案阿，可是你還是沒跟我講你的員工編號？我在問你員工編號阿，還是你媽媽沒教好你」、「阿，你要去打所長的手槍嗎，打的時候記得要叫我的名字，呵呵呵」。

法官認為，葉報案時稱與專線目的毫不相干的事，屢次勸阻不聽，違序行為可認定，應依社維法論處。