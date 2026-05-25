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2026年底彰化縣五合一公職選舉 檢方分案調查累計43件

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

距2026年底彰化縣五項公職人員選舉投票日僅半年，彰化地檢署今舉行查察妨害選舉執行小組揭牌儀式，並表示，截至目前掌握40多情資，包括選舉賭盤、禮品、旅遊，已列「選他」字案有43件，檢舉選舉不法調查屬實且起訴即有獎金，為檢舉人和維護乾淨選風創造雙贏。

彰檢檢察長黃智勇主持典禮，和襄閱主任檢察官王銘仁邀請縣警察局長陳世煌、法務部調查局彰化縣調查站主任汪志明、法務部調查局中部地區機動工作站副主任莊明泰、縣政府政風處長饒東傑、內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊長張玉龍等相關單位官員共同揭牌。

檢察長黃智勇說，民國111年度地方公職人員選舉，彰檢辦理263案妨害選舉案件，偵查終結提起公訴59案、聲請簡易判決處刑8案、緩起訴處分24案，累計核發檢舉獎金逾900萬元，今年底五合一彰化縣公職人員選舉接獲40多件情資，包括禮品、旅遊、選舉賭盤，列入「選他」字號偵辦43件。

黃智勇強調，這次查賄工作聚焦四大重點：一、嚴查賄選及暴力，針對結構性賄選精準佈雷，並嚴防暴力干擾；二、斬斷選舉賭盤，運用科技工具掃蕩數位化、匿名化賭盤；三、防堵假訊息干擾，強化AI深偽影像鑑識，迅速下架不實訊息；四、阻斷境外勢力介選，嚴查組織滲透、招待旅遊及資金挹注；查賄工作務求查察無死角、究責無期限、執法無上限態度。

揭牌儀式後，彰檢發表自行設計查賄吉祥物「鷹將」與「福寶」，主任檢察官周佩瑩說，「鷹將」以彰化縣鳥灰面鵟鷹為原型，憑藉敏銳觀察力、精準打擊力，是查賄團隊的雷達代表，象徵積極緝捕，另一個吉祥物「福寶」以福寶濕地留鳥高蹺鴴為原型，黑白相間羽毛是黑白分明「公平法治」，平衡站著代表忠於法治、不偏不倚，今年反賄口號就是「「鷹將反賄，福寶相隨；乾淨選舉，彰化最美。」、「鷹將出擊反賄選，福寶守護淨選風。」

揭牌彰檢召開「選舉查察檢警調廉移首長期前會議」，凝聚共識、整合反賄戰力，積極主動偵辦以金錢、暴力、假訊息、選舉賭盤及境外資金等不法行為介入選舉的犯行，目前獎金核發已採「單軌制」，起訴後即可審核撥付，縣長賄選、選舉賭盤檢舉獎金最高500萬元，村長到縣議員依涉案情節，檢舉獎金50萬元至500萬元，境外勢力檢舉獎高2千萬元。

彰化地檢署主任檢察官周佩瑩介紹代言宣導查察賄選的鷹將和福寶。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署主任檢察官周佩瑩介紹代言宣導查察賄選的鷹將和福寶。記者簡慧珍／攝影

彰化地檢署成立查察妨害選舉執行小組。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署成立查察妨害選舉執行小組。記者簡慧珍／攝影

彰化地檢署為查察妨害選舉執行小組揭牌。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署為查察妨害選舉執行小組揭牌。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 黃智勇 內政部 法務部 賄選

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北檢查察妨害選舉執行小組揭牌 阻斷境外勢力介選等

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