迎戰年底九合一 士檢、桃檢「查察妨害選舉執行小組」今揭牌

因應今年11月28日即將舉行的九合一地方公職人員大選，士林地檢署依最高檢察署指示，今天上午成立「查察妨害選舉執行小組」並舉行揭牌儀式，士檢結合雙北警局、調查局高層齊聚一堂，展現檢警調一體、聯手鐵腕查賄與防制暴力的決心，也宣告地方大選查察戰火正式點燃。

今天的揭牌儀式由士林地檢署檢察長王以文主持，包含台北市警察局長林炎田、新北市警察局副局長呂世民、法務部調查局台北市調查處副處長張冠華，以及新北市調查處機動工作站主任呂俊慶等人均出席。

檢方指出，除了傳統的賄選、暴力介入外，今年大選查察重點將鎖定「選舉賭盤」、「假訊息」以及「境外勢力介入」等妨害選舉不法行為，全力維護選舉的公平性與民主法治。

士林地檢署在揭牌前就已提前部署，先在4月21日便召開期前策略座談會盤整量能，5月7日起更由檢察長王以文親率選舉查察執行秘書劉東昀主任檢察官、分區專責主任檢察官等核心團隊，啟動轄區雙北9個警分局的分區巡迴座談。

王以文強調，檢警調團隊將在法務部、最高檢察署及台灣高等檢察署的指導下，強化跨機關的合作與情資整合，秉持「迅速反應、依法嚴辦」的原則，只要發現不法介選行為，絕對全面壓制、嚴厲查辦，以維護乾淨選風。

士林地檢署呼籲，選賢與能需要全民共同參與，民眾若發現賄選或其他妨害選舉的具體情事，請勇於提出檢舉，對於檢舉人的身分絕對會嚴格保密。（檢舉專線： 0800-024-099按4、（02）2836-1425；傳真號碼：（02）2838-1109；電子信箱：slcn@mail.moj.gov.tw）

桃園地檢署今日上午也由檢察長張春暉邀集市調查處長楊秋香、警察局長廖恆裕、市政府政風處長廖常新、移民署桃園市專勤隊長蔡政杰共同揭牌，成立地方公職人員選舉查察妨害選舉執行小組並宣示全面啟動選舉查察工作，確保地方公職人員選舉順利完成。

張春暉致詞時表示，這次選舉查察工作桃園地區選舉查察團隊共榮共辱，由地檢署整合桃園地區各選舉查察機關情資，加強橫向聯繫相互協力共同偵辦，採取團隊辦案模式，務必維護桃園乾淨選風。

桃園地檢署今年4月22日召開選舉查察期前會議後，即刻啟動選舉查察工作，檢察長張春暉5月初多次率責任區主任檢察官，及檢察官前往桃園地區各警分局進行選舉查察分區座談，研析選舉情勢、盤點查察工作，並與第一線警察同仁交流執法技巧，因應各項妨害選舉情事，展現地檢署維護選舉公正性的決心。

士林地檢署檢察長王以文(右三)與北市警局長林炎田(左三)、新北市警副局長呂世民(左二)、調查局台北市調查處副處長張冠華(右二)、新北市調查處機動工作站主任呂俊慶(右一)及士林地檢署襄閱主任檢察官張志明(左一)共同揭牌。圖／士林地檢署提供

桃園地檢署整合選舉查察機關情資，加強橫向聯繫共同偵辦。圖／桃園地檢署提供

2026年桃園地方公職人員選舉查察妨害選舉執行小組揭牌，全面投入選舉查察工作。圖／桃園地檢署提供