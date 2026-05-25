反滲透法偵處介選惹爭議 代理檢察總長：動作過大民怨就產生

檢警調以反滲透法偵處介選案件惹民怨，代理檢察總長徐錫祥今表示，針對境外勢力介選要精準查緝，還要深度分析人流、金流、資訊流來區分正常的交流跟不法的介選，有時候不必要的一些動作如果過大的話，民怨就會產生。

基隆市信義區孝岡里長吳石金2024年大選前組團赴大陸山東接受落地招待，依反滲透法羈押23天後起訴，但判決無罪確定；同一時期，檢方偵辦台北市41位里長赴陸旅遊，全部因證據不足處分不起訴，檢方辦案法律適用、辦案規模引發爭議。

最高檢今舉行查察妨害選舉督導揭牌儀式，徐錫祥對境外勢力介選檢察官應如何精準查緝作出指示。

徐錫祥還表示，賄選行為要針對地方特性擬定查緝重點，還要借助各地檢署檢察長，因為當地的特色只有首長最清楚，所以要針對各地方特有的狀況擬訂查緝重點。

徐錫祥說，對於選舉賭盤要有效結合傳統情資跟科技偵防的手段向上溯源，並追查資金防止賭盤影響選舉公平性，另要建立深度偽造跟假訊息處理流程，迅速且及時防堵，近期將召開會議研議建立處理機制跟標準流程。

徐錫祥表示，檢警調將持續強化聯防網絡，確保國人在不受金錢、暴力、假訊息及境外勢力干擾下自由行使投票權，呼籲所有候選人勿以身試法，若有違法不僅將面臨刑事責任，當選後還可能遭提起當選無效訴訟。

法務部長鄭銘謙致詞表示，「九合一」選舉種類繁多、參選人數眾多、競爭激烈，是對民主機制的一次重大考驗，為此，法務部要求各單位以「無底限、無上限、無時限」的態度嚴格執行查察工作，確保選風清明。

鄭銘謙說，為鼓勵全民參與維護選舉公平的工作，法務部特別提高檢舉獎金，賄選案件最高可獲1000萬元，選舉賭盤案最高可獲500萬元，針對境外勢力介選的獎金高達2000萬元，相關單位會確保檢舉人身份保密，同時加速審核與撥付獎金。

代理檢察總長徐錫祥。記者王聖藜／攝影

最高檢察署查察妨害選舉督導小組今上午9時30分成立，法務部長鄭銘謙（左二）及代理總長徐錫祥（右二）共同揭牌。記者王聖藜／攝影