「建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」涉恐嚇 網友判拘役、緩刑3年

許姓男子在PTT批踢踢實業坊網站發表建議「建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」遭依恐嚇危害安全罪嫌送辦。新北地方法院審酌，許男犯行面臨的短期自由刑約束效果不大，評估後給予緩刑，依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日可易科罰金，緩刑3年，接受法治教育6小時。

許男今年1月3日在住家上網用利用暱稱「DameLillard」在PTT批踢踢實業坊網站發表，「挖靠我聽說解放軍實力勘比美軍建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」等文字，警方查出許男身分移送法辦，檢方依恐嚇危害安全罪嫌，聲請簡易判決處刑。

法官審酌，許男不思理性處事，僅因對政局不滿，政治傾向過於強烈而口無遮攔犯案，恣意在網路發表恐嚇危害安全的言論，考量坦承犯行、無前科等，短期自由刑約束效果不大，以緩刑方式督請許男在非短時間能慎行守分，對避免其再犯之助益應將更大，全案依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，可易科罰金，緩刑3年，接受法治教育課程6小時。