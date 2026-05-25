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新竹地檢揭牌啟動選舉查察 民檢舉賄選賭盤獎金最高500萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

因應地方公職人員選舉查察工作正式啟動，新竹地方檢察署今天上午舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長柯宜汾率領分區督導主任檢察官，邀集新竹縣市警察局、調查局、移民署專勤隊及縣市政府政風單位代表共同參與，宣示全面展開查賄、制暴及防制非法介選行動，維護公平、公正選舉環境。

柯宜汾致詞時表示，今年地方選舉參選層級多、候選人眾，地方型選舉特性鮮明，除傳統賄選與暴力介入風險外，近年選舉賭盤數位化、虛擬貨幣金流、AI深偽影音及假訊息快速傳播等新型態不法行為，也讓選舉查察面臨新挑戰。檢方將強化跨機關情資整合與查緝機制，積極防制各類妨害選舉及境外勢力介選，同時持續推動反賄選宣導，號召全民共同守護乾淨選風。

與會警察、調查、移民及政風機關代表也表示，將配合地檢署強化選舉查察與治安維護，秉持行政中立、依法行政及不分黨派、不分身分、不問背景原則，對賄選、暴力介選、假訊息、境外勢力滲透等不法行為嚴正蒐證、依法偵辦，確保選舉公平、公正、平和進行。

新竹地檢署強調，對任何妨害選舉不法行為都將「有聞必查、有據必辦」，不分對象、不分黨派，並保障合法競選活動。民眾若掌握賄選、選舉賭盤或境外勢力介選情資，可撥打檢舉專線0800-024-099（按4）或03-6677944檢舉；亦 可 透 過 電 子 郵 件 （scc_election@mail.moj.gov.tw）及檢舉妨害選舉逗陣Line官方帳號（Line ID：@417kolno）提供相關情資。檢舉賄選及選舉賭盤最高可獲500萬元獎金，檢舉境外勢力介選最高可獲2000萬元，檢方也將嚴格保密檢舉人身分，期盼共同反制妨害選舉不法行為，維護選舉公正與民主法治。

因應地方公職人員選舉查察工作正式啟動，新竹地方檢察署今天上午舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。圖／新竹地檢署提供
因應地方公職人員選舉查察工作正式啟動，新竹地方檢察署今天上午舉辦「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。圖／新竹地檢署提供

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