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南檢查察妨害選舉小組今成立 檢察長：嚴防319、88槍擊選舉暴力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地檢署因應年底11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天上午9時30分成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式；檢察長鍾和憲特別提到過往台南選舉曾發生319槍擊案及88槍擊案，對台灣民主發展有重大影響，相關單位務必加強查緝，對妨害選舉犯罪零容忍。

2004年3月19日，競選連任總統的陳水扁在大選前一天在台南市遭槍擊，被稱為319槍擊案，此案件被認為對於第11任正副總統選舉投票產生影響；2022年11月10日九合一大選前夕，台南市再發生全國矚目88槍槍擊案，震驚全台，事後爆出是因綠能光電利益糾紛而引發，甚至牽扯到議長選舉。

台南地檢署今天在檢肅黑金專組主任王聖豪辦公室成立「查察妨害選舉執行小組」並舉行揭牌儀式；鍾和憲指出，過去319槍擊案及88槍擊案的發生，不僅對台南，更是對整個台灣的民主發展造成重大影響，檢警將加強查緝槍支，杜絕類似案件的可能性，讓選舉暴力犯罪事件沒有發生的可能。

鍾和憲表示，查察妨害選舉小組今天掛牌，但調查行動早已啟動，目前有30件選他案件、1件選偵案件、1件選察案件，共32件選舉案追查中； 過去對影響選舉的防制、查緝，以查察賄選與暴力為主，如今影響選舉的犯罪手法不只這些態樣，還有假訊息、境外勢力介入與AI深偽技術的挑戰。

鍾和憲說明，因此，最高檢將地方公職人員選舉查察工作更名為「查察妨害選舉執行小組」，讓調查範疇更多元；今天揭牌後，依循法務部的4大工作綱領、7項策進作為，針對不法妨害選舉速查嚴辦。

今天揭牌儀式包括高等檢察署台南檢察分署主任檢察官章京文、台南市調查處處長高吉川、台南市警察局副局長吳耀南、台南市政風處副處長吳佳玲、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華等首長與代表共同參與，台南檢、調、警、政風、移民署等單位即日起將全面查緝妨害選舉案件。

台南地檢署表示，檢察長即日起將帶領主任檢察官至轄區16個警分局、調查處、專勤隊等進行選舉查察分區座談會，凝聚及整合選舉查察團隊；另，檢舉妨害選舉情資破案獎金很高，依反滲透法的境外勢力介入選舉，最高破案獎金有2千萬元，選舉賭盤破案最高獎金也有5百萬元。

南檢呼籲，民眾若有選舉相關不法情資可勇於檢舉，檢舉專線：0800-024-099；檢方必然在保護檢舉人的情形下，積極查辦，共同維護公平公正的選舉；對於任何不法影響選舉的情形，將「有聞必查」、「有據必辦」的態度，指揮團隊速查嚴辦。

台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）、台南高分檢主任檢察官章京文（右三）、台南市調查處處長高吉川（右二）、台南市警察局副局長吳耀南（左二）、台南市政風處副處長吳佳玲（右一）、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華（左一）等共同參與揭牌儀式。記者袁志豪／攝影
台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）、台南高分檢主任檢察官章京文（右三）、台南市調查處處長高吉川（右二）、台南市警察局副局長吳耀南（左二）、台南市政風處副處長吳佳玲（右一）、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華（左一）等共同參與揭牌儀式。記者袁志豪／攝影

台南地檢署因應年底11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天上午9時30分成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式。記者袁志豪／攝影
台南地檢署因應年底11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天上午9時30分成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式。記者袁志豪／攝影

台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）、台南高分檢主任檢察官章京文（右三）、台南市調查處處長高吉川（右二）、台南市警察局副局長吳耀南（左二）、台南市政風處副處長吳佳玲（右一）、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華（左一）等共同參與揭牌儀式。記者袁志豪／攝影
台南地檢署檢察長鍾和憲（左三）、台南高分檢主任檢察官章京文（右三）、台南市調查處處長高吉川（右二）、台南市警察局副局長吳耀南（左二）、台南市政風處副處長吳佳玲（右一）、移民署台南市專勤隊副隊長吳台華（左一）等共同參與揭牌儀式。記者袁志豪／攝影

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