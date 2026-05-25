橋頭地檢署即起成立選舉查察小組 鎖定賄選、境外勢力介選

今年底舉行地方大選，橋頭地檢署今起成立「查察妨害選舉執行小組」，由高雄高分檢主任檢察官林慶宗督軍，橋頭地檢署檢察長郭景東主持，宣示自即日起啟動選舉查察工作。

郭景東表示，橋檢已於今年4月16日召開「地方公職人員選舉查察期前策略會議」，邀集轄區警察、調查、廉政及移民等機關共同研商選舉查察重點工作及執行策略，提前部署查賄制暴、防制境外勢力介選、查緝選舉賭盤及假訊息介選等工作。

郭景東說，近年選舉犯罪型態趨於多元，除傳統賄選外，境外勢力透過網路平台、社群媒體介入選舉，利用假訊息影響民眾判斷，甚至藉由地下賭盤影響選情等情形，均對民主制度造成重大威脅，橋檢全面投入查賄、制暴、防制境外勢力介選、嚴查選舉賭盤及假訊息介選等工作。

今天「查察妨害選舉執行小組」揭牌，高雄市警局由副局長侯東輝代表，還有高雄市調查處副處長陳慧明、高雄市政府政風處副處長王俊凱、廉政署南部調查組長許嘉龍及移民署高雄市專勤隊長趙志成，展現檢、警、調、廉、移跨機關共同查察妨害選舉決心。

橋頭地檢署今起成立「查察妨害選舉執行小組」，由橋頭地檢署檢察長郭景東主持，宣示自即日起正式啟動選舉查察工作。橋頭地檢署提供