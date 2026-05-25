嘉義查察妨害選舉執行小組今成軍 檢察長率各機關首長宣示決心

嘉義地檢署因應2026年地方公職人員選舉，今天上午成立「查察妨害選舉執行小組」，統合檢、警、調、廉、移、憲等機關資源，全力查辦賄選、暴力、選舉賭盤、假訊息及境外勢力介選。檢察長蔡宗熙表示，選舉查察工作將秉持公平選舉、守護民主核心目標，不問對象、黨派、身分、地位，本著有聞必查、有據必辦態度，堅持查賄絕無底線、無上限、無時限。

查察妨害選舉執行小組於今天上午9時30分在嘉義地檢署1樓迴廊舉行揭牌儀式。與會人員包含蔡宗熙、嘉義市政府警察局長陳明志、嘉義縣警察局副局長許益祥、嘉義縣調查站主任陳耀輝、嘉義市調查站主任余國呈、嘉義市政府政風處長劉孟政、嘉義縣政府政風處副處長侯建廷、移民署嘉義縣專勤隊隊長羅金定、嘉義市專勤隊隊長涂順福及嘉義憲兵隊少校副組長廖雲德。嘉義地檢署主任檢察官姜智仁、江金星、陳靜慧、陳鼎文及林怡君也到場宣示決心，隨後召開首長會議交換意見。

蔡宗熙表示，各機關將依照法務部頒定選舉查察工作綱領進行，嚴查買票賄選及遏阻選舉暴力，並嚴防假訊息影響選舉及嚴辦境外資金介入。蔡宗熙呼籲各候選人清白參選，也請民眾發揮監督力量踴躍檢舉。

嘉義地檢署2022年辦理地方公職人員選舉查察，提起公訴232件，聲請簡易判決處刑7件，提起當選無效之訴13件，確定當選無效11件，已核發檢舉獎金568萬1250元。檢方強調強力查賄就是最好的反賄選宣導，此次將與相關單位發揮團隊精神積極偵辦，民眾可利用專線（05）275-2548或免付費專線0800-024-099轉4檢舉，身分絕對保密。

嘉義查察妨害選舉執行小組今成軍，檢察長蔡宗熙與各機關首長交換意見。圖／嘉義地檢署提供