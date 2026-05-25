北檢查察妨害選舉執行小組今揭牌 檢察長：有信心為選舉全力以赴

地方公職人員選舉將於11月28日投票，台北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長王俊力直指，針對境外勢力介選、AI深偽假訊息及選舉賭盤等新興妨害選舉類型，成立專責小組檢察官負責偵辦，「有信心」為了公平公正選舉全力以赴。

北檢今年4月起邀集轄內警察、調查、憲兵、移民等機關召開「選舉查察期前情資蒐報會議」，提早部署情資蒐報工作，並在新店警分局、文山第一分局、萬華警分局，與第一線員警交流查賄經驗，全面強化各項查察妨害選舉工作。

檢察長王俊力致詞表示，針對境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等新興妨害選舉類型，成立專責小組檢察官偵辦，落實賄選案件的情資蒐報及查核機制，「有信心」為了公平公正選舉全力以赴。

王俊力指出，針對「選舉賭盤」，採取陸戰、空戰並行策略，要求轄區司法警察機關掃蕩實體、網路賭博場所，且專人網路巡邏，全面查緝選舉賭盤，斷絕選舉賭盤效應；選舉期間，各種假訊息嚴重威脅選舉公平性，造成選民錯誤認知，ＡＩ深偽假訊息都有相關機制，一旦發現假訊息，將即時處理、澄清、厲查辦，防堵假訊息干擾選情。

王俊力提及，為防止境外勢力透過動員組織及挹注資金影響本次選舉，對於詐欺、洗錢及賭博案件，應過濾有無境外資金匯入，另嚴密關注異常的旅遊及幫派組織活動，杜絕境外勢力介入選舉。

檢方呼籲，全國民眾可透過0800-024099檢舉專線，提供妨害選舉情資，身分絕對保密，除賄選提供檢舉獎金外，對於境外勢力介選及選舉賭盤亦有增設檢舉獎金，最高獎金2千萬元，鼓勵民眾踴躍提供妨害選舉情資，共同攜手維護乾淨選風，守護珍貴民主制度。

台北地檢署「查察妨害選舉執行小組」今揭牌，檢察長王俊力（左五）宣示「有信心」為了公平公正選舉全力以赴。記者蕭雅娟／攝影

台北地檢署今舉行「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式。記者蕭雅娟／攝影