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影／最高檢察署查賄督導小組揭牌 檢舉境外勢力介選獎金最高兩千萬

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導

法務部長鄭銘謙、代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢察署檢察長檢察長張斗輝、臺灣高等檢察署主任檢察官呂文忠等人上午一起出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌。鄭銘謙致詞時表示，最高檢察署查賄督導小組就是針對今年年底即將舉行的九合一公職人員選舉成立，各地檢署今天也同日、同步成立「查察妨害選舉執行小組」，民眾檢舉賄選選舉獎金最高可獲新台幣 1千萬元。

鄭銘謙表示，民眾檢舉賄選選舉獎金最高可獲新台幣 1千萬元，檢舉選舉賭盤案件，最高可獲新台幣5百萬元檢舉獎金，檢舉境外勢力介入選舉案件，最高可獲新台幣2千萬元檢舉獎金。

徐錫祥則表示，檢舉人身分均依法嚴格保密，可立即撥打免付費檢舉專線0800-024-099，撥通後按4進行檢舉。奉勸所有的候選人，切勿以身試法，除了嚴查速辦刑事責任以外，凡是證據明確的涉案當選人，檢查機關也會同步提起當選無效的訴訟，涉案人將得不償失。

法務部長鄭銘謙（左二）上午在臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢察署主任檢察官呂文忠等人陪同下一起出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌。記者蘇健忠／攝影
法務部長鄭銘謙（左二）上午在臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢察署主任檢察官呂文忠等人陪同下一起出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌。記者蘇健忠／攝影

法務部長鄭銘謙（左起）上午在代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、臺灣高等檢察署主任檢察官呂文忠等人陪同下一起出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌。。記者蘇健忠／攝影
法務部長鄭銘謙（左起）上午在代理檢察總長徐錫祥、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、臺灣高等檢察署主任檢察官呂文忠等人陪同下一起出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌。。記者蘇健忠／攝影

法務部長鄭銘謙上午出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌，致詞時表示民眾檢舉賄選選舉獎金最高可獲新台幣 1千萬元，檢舉選舉賭盤案件，最高可獲新台幣5百萬元檢舉獎金，檢舉境外勢力介入選舉案件，最高可獲新台幣2千萬元檢舉獎金。記者蘇健忠／攝影
法務部長鄭銘謙上午出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌，致詞時表示民眾檢舉賄選選舉獎金最高可獲新台幣 1千萬元，檢舉選舉賭盤案件，最高可獲新台幣5百萬元檢舉獎金，檢舉境外勢力介入選舉案件，最高可獲新台幣2千萬元檢舉獎金。記者蘇健忠／攝影

代理檢察總長徐錫祥上午出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌，致詞時表示檢舉人身分均依法嚴格保密，可立即撥打免付費檢舉專線0800-024-099，撥通後按4進行檢舉。奉勸所有的候選人，切勿以身試法。記者蘇健忠／攝影
代理檢察總長徐錫祥上午出席「最高檢察署查賄督導小組」揭牌，致詞時表示檢舉人身分均依法嚴格保密，可立即撥打免付費檢舉專線0800-024-099，撥通後按4進行檢舉。奉勸所有的候選人，切勿以身試法。記者蘇健忠／攝影

介選 鄭銘謙 賄選

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