快訊

賴總統拋家庭主婦月領5千元 主計長：國民年金7月1日起調整

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

聽新聞
0:00 / 0:00

北檢查察妨害選舉執行小組揭牌 阻斷境外勢力介選等

中央社／ 台北25日電

北檢今天舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長王俊力揭示嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選4重點，確保選舉公平公正。

今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，台北地檢署依最高檢察署指示，今天上午與全國各地檢署同步舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，嚴查妨害選舉犯行，確保選舉公平公正。

北檢指出，王俊力已於4月14日邀集轄內警察、調查、憲兵、移民等機關召開「選舉查察期前情資蒐報會議」，提早部署情資蒐報工作，並已啟動查賄列車，前進各分局與第一線員警進行座談，交流查賄經驗、凝聚查賄共識，全面強化各項查察妨害選舉工作。

王俊力表示，嚴查買票賄選與遏阻選舉暴力，是這次地方公職選舉重點工作，北檢已邀集查察機關對於高風險賄選地區超前部署，並與轄區司法警察機關建立打擊選舉暴力聯繫管道，強力查緝妨害選舉不法犯行，以維護選舉公平。

王俊力指出，鑑於選舉賭盤影響層面深且廣，北檢採取陸戰及空戰並行策略，要求轄區司法警察機關清查及掃蕩實體、網路賭博場所，同時設置專人進行網路巡邏，全面查緝選舉賭盤，斷絕選舉賭盤效應。

他說，資通訊科技設備普及，各種假訊息海量、快速傳播， 對於選舉公平性構成嚴重威脅，北檢對於散播假訊息妨害選舉及假訊息引發負面效應，將秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，澈底防堵假訊息干擾選情。

王俊力表示，為防止境外勢力透過動員組織及挹注資金影響這次選舉，北檢已要求查察機關偵辦詐欺、洗錢及賭博案件應過濾有無境外資金匯入；另外，嚴密關注異常涉外旅遊及幫派組織活動，杜絕境外勢力介入選舉。

他強調，北檢對於境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等新興妨害選舉類型，為強化偵辦量能及提高打擊力道，成立專責小組檢察官負責偵辦此類案件，也對於賄選案件落實情資蒐報及查核機制，俾能精準打擊、嚇阻不法。

北檢 假訊息 王俊力

延伸閱讀

備戰九合一！中檢掌握75件不法情資 祭2千萬獎金嚴防介選

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

民進黨金門黨部改選 游騰弘接主委、曾育淵全代三連霸

民進黨黨職24日改選 吳沛憶與黃捷接班主委、南市受矚

相關新聞

高雄7旬翁「重振雄風」不滿人工陰莖變短 告名醫敗訴至診所丟雞蛋

74歲戴姓老翁因有勃起功能障礙，為重振雄風，前年到高雄知名某泌尿科診所施作人工陰莖置入手術，事後控訴生殖器長度由術前18公分縮水僅剩9公分憤對李姓醫師提告並求償53.5萬元，一、二審均認醫師無醫療過失，判戴敗訴；戴不滿，4天內二度到診所丟雞蛋被警方送辦。

替友出氣東石檳榔攤狂飆衝鋒槍 5男遭法官判刑最重判8年半

嘉義縣東石鄉去年發生一起超商旁開槍案。蔡姓男子為替陳姓友人出氣，與孔姓男子談判並將其毆傷，隨後獲知孔男欲尋仇，便邀集另名蔡姓、陳姓、吳姓、黃姓友人於隔日凌晨在檳榔攤前埋伏。眾人分持手槍、衝鋒槍朝孔男乘坐車輛連續射擊，子彈更波及附近小吃店。嘉義地方法院日前審結，依持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊等罪，分別判處主嫌蔡男應執行有期徒刑8年6月，其餘4名共犯則判處7年4月至3個月不等有期徒刑，可上訴。

長榮航駐成都幹部淪共諜…想向陸委會學弟要機密失敗 判6月定讞

長榮航空公司駐四川省前首席代表喬思齊遭中國解放軍吸收，利誘大陸委員會官員發展組織刺蒐國防機密未遂，台灣高等檢察署依國家安全法發展組織等罪起訴，最高法院依貪汙治罪條例行求賄賂罪判喬6月徒刑，不得易科罰金，沒收未扣案人民幣3萬元犯罪所得定讞。

「建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」涉恐嚇 網友判拘役、緩刑3年

許姓男子在PTT批踢踢實業坊網站發表建議「建議解放軍仿效美軍斬首賴清德」遭依恐嚇危害安全罪嫌送辦。新北地方法院審酌，許男犯行面臨的短期自由刑約束效果不大，評估後給予緩刑，依恐嚇危害安全罪，判處拘役50日可易科罰金，緩刑3年，接受法治教育6小時。

南檢查察妨害選舉小組今成立 檢察長：嚴防319、88槍擊選舉暴力

台南地檢署因應年底11月28日舉行的地方公職人員選舉，今天上午9時30分成立「查察妨害選舉執行小組」，並舉行揭牌儀式；檢察長鍾和憲特別提到過往台南選舉曾發生319槍擊案及88槍擊案，對台灣民主發展有重大影響，相關單位務必加強查緝，對妨害選舉犯罪零容忍。

橋頭地檢署即起成立選舉查察小組 鎖定賄選、境外勢力介選

今年底舉行地方大選，橋頭地檢署今起成立「查察妨害選舉執行小組」，由高雄高分檢主任檢察官林慶宗督軍，橋頭地檢署檢察長郭景東主持，宣示自即日起啟動選舉查察工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。