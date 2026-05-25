北檢查察妨害選舉執行小組揭牌 阻斷境外勢力介選等

北檢今天舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，檢察長王俊力揭示嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻斷境外勢力介選4重點，確保選舉公平公正。

今年地方公職人員選舉將於11月28日舉行，台北地檢署依最高檢察署指示，今天上午與全國各地檢署同步舉行115年地方公職人員選舉「查察妨害選舉執行小組」揭牌儀式，嚴查妨害選舉犯行，確保選舉公平公正。

北檢指出，王俊力已於4月14日邀集轄內警察、調查、憲兵、移民等機關召開「選舉查察期前情資蒐報會議」，提早部署情資蒐報工作，並已啟動查賄列車，前進各分局與第一線員警進行座談，交流查賄經驗、凝聚查賄共識，全面強化各項查察妨害選舉工作。

王俊力表示，嚴查買票賄選與遏阻選舉暴力，是這次地方公職選舉重點工作，北檢已邀集查察機關對於高風險賄選地區超前部署，並與轄區司法警察機關建立打擊選舉暴力聯繫管道，強力查緝妨害選舉不法犯行，以維護選舉公平。

王俊力指出，鑑於選舉賭盤影響層面深且廣，北檢採取陸戰及空戰並行策略，要求轄區司法警察機關清查及掃蕩實體、網路賭博場所，同時設置專人進行網路巡邏，全面查緝選舉賭盤，斷絕選舉賭盤效應。

他說，資通訊科技設備普及，各種假訊息海量、快速傳播， 對於選舉公平性構成嚴重威脅，北檢對於散播假訊息妨害選舉及假訊息引發負面效應，將秉持「即時處理，有效澄清，迅速排除，嚴厲查辦」原則，澈底防堵假訊息干擾選情。

王俊力表示，為防止境外勢力透過動員組織及挹注資金影響這次選舉，北檢已要求查察機關偵辦詐欺、洗錢及賭博案件應過濾有無境外資金匯入；另外，嚴密關注異常涉外旅遊及幫派組織活動，杜絕境外勢力介入選舉。

他強調，北檢對於境外勢力介選、選舉賭盤及假訊息等新興妨害選舉類型，為強化偵辦量能及提高打擊力道，成立專責小組檢察官負責偵辦此類案件，也對於賄選案件落實情資蒐報及查核機制，俾能精準打擊、嚇阻不法。