替友出氣東石檳榔攤狂飆衝鋒槍 5男遭法官判刑最重判8年半

嘉義縣東石鄉去年發生一起超商旁開槍案。蔡姓男子為替陳姓友人出氣，與孔姓男子談判並將其毆傷，隨後獲知孔男欲尋仇，便邀集另名蔡姓、陳姓、吳姓、黃姓友人於隔日凌晨在檳榔攤前埋伏。眾人分持手槍、衝鋒槍朝孔男乘坐車輛連續射擊，子彈更波及附近小吃店。嘉義地方法院日前審結，依持非制式衝鋒槍於公共場所開槍射擊等罪，分別判處主嫌蔡男應執行有期徒刑8年6月，其餘4名共犯則判處7年4月至3個月不等有期徒刑，可上訴。

判決指出，主嫌蔡男在2021年間某日向他人購得具殺傷力的衝鋒槍與子彈。因為陳姓友人先前多次與孔男發生爭執，蔡男為幫忙出氣，於2025年9月16日晚間邀集友人先前往東石海邊試槍，隨後約出孔男談判並徒手毆打。談判結束後，蔡男等人轉往東石鄉某檳榔攤飲酒。

2025年9月17日凌晨1時許，蔡男等人接獲通知，得知孔男正夥同友人前來尋仇。蔡男與陳男隨即聯絡吳男、黃男及另名蔡男到場。同日凌晨2時3分許，孔男搭乘由張姓友人駕駛的車輛經過檳榔攤前，主嫌蔡男與另名蔡姓共犯隨即分持短槍與長槍朝行車方向射擊，陳男、黃男及吳男則在旁助勢。

過程中，另名蔡姓共犯持衝鋒槍連續發射多發子彈，主嫌蔡男的手槍則未能成功擊發。衝鋒槍子彈雖然幸運未擊中孔男座車，卻擊中附近小吃店的鐵捲門、玻璃門、鐵桌、檳榔攤玻璃窗及停放該處的貨車車窗，引發大眾恐慌。蔡男等人隨後還毆打孔男，直到聽見警車鳴笛聲，才由吳男駕車載眾人取槍逃離現場。

法官審酌，近來非法槍彈氾濫，於公共場所開槍嚴重危害國人生命財產安全，造成社會恐慌。主嫌蔡男與另名蔡姓共犯無視禁令非法持有槍彈並開槍射擊，危害公共秩序情節嚴重；陳男、黃男、吳男僅因細故便聚集助勢，危害公眾安寧。考量5名被告犯後均坦承犯行，但均未賠償被害人損害，因此做出上述判決，扣案的非制式衝鋒槍、手槍及子彈均沒收。