基檢選舉查察執行小組揭牌 嚴查妨害選舉情事 檢舉賄選獎金最高2千萬

2026縣市長、議員和村里長選舉11月28日投票，基隆地檢署今天舉辦「選舉查察執行小組」揭牌儀式，宣示跨機關統合戰力，嚴防各種破壞公平選舉的不法行為。檢舉賄選者身分絕對保密，查證屬實並因而查獲妨害選舉情事，檢舉獎金高2000萬元。

基隆地檢署轄區包括基隆市全境，以及新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、萬里和金山區。檢方為了維持11月28日選舉公平、公正，4月9日召開選舉查察期前策略會議，依職權分工組成選舉查察執行小組，今天上午揭牌運作。

選舉查察執行小組集結檢、警、調、廉及移民等機關，擔任召集人的基隆地檢署檢察長陳佳秀，今天與查察業務執行秘書、主任檢察官黃聖，以及基隆主任檢察林思吟和陳柏文、基隆市警察局長林信雄、新北市警察局主任秘書李建民、法務部調查局基隆市調查站主黛黃淑華、調查局航業處基隆調查站主任黃文昇、調查局新北市調查處新店調查站主任高志豪、基隆市政府政風處長李國正、內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊長吳新富共同揭牌。

選舉查察執行小組今天也宣示執法決心，透過跨機關凝聚共識，統合戰力，全力嚴防各種破壞公平選舉的不法行為，守護民主價值。

陳佳秀表示，查察工作的四大重點是嚴查賄選及暴力、斬斷選舉賭盤、防堵假訊息干擾、阻絕境外勢力介選，秉持有聞必查、有據必辦原則，並嚴守程序正義，全力執法，確求選舉公平、公正。

基檢說，法務部檢舉賄選專線是「0800-024-099」，撥通後再按「4」，檢舉人身分將絕對保密，若檢舉案件經查證屬實，並因而查獲妨害選舉情事，可獲發檢舉獎金，最高2000萬元。

設在基隆地檢署的「選舉查察執行小組」今天揭牌，宣示跨機關統合戰力，嚴防各種破壞公平選舉的不法行為。圖／基隆地檢署提供

設在基隆地檢署的「選舉查察執行小組」今天揭牌，宣示跨機關統合戰力，嚴防各種破壞公平選舉的不法行為。圖／基隆地檢署提供

設在基隆地檢署的「選舉查察執行小組」今天揭牌，宣示跨機關統合戰力，嚴防各種破壞公平選舉的不法行為。圖／基隆地檢署提供