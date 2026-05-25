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建商6千萬分潤…美鷹會、竹聯幫聯手恐嚇 士檢起訴8人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

天道盟美鷹會最高領袖王鑫、竹聯幫仁堂前堂主許瑞弘（綽號「麥可」）、四海幫角頭郝廣民、竹聯幫仁堂旭仁會會長「瘋狗偉」陳泉偉及竹聯幫寶和會前會長邵柏傑等人，涉利用幫派威勢，介入敦元建設的6000萬元支票與建案分潤糾紛，士林地檢署日前偵查終結，依違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將王鑫、許瑞弘等8人提起公訴。

起訴指出，吳昌福、吳為國、吳杰勝三兄弟共同經營敦元建設，吳為國為負責人，吳昌福為公司股東和董事，吳杰勝則是總經理，三兄弟自2016年起陸續因借名登記、莊園建案報酬分配有糾紛。

吳為國因不願履行吳昌福一張面額6000萬元的盈餘支票，竟動用黑道關係，透過管道與王鑫取得聯繫，王鑫隨即指派郝廣民擔任「仲裁人」，並派出貼身助理熊子瑜、司機李冠緯從中居間協調傳遞消息；另方面，吳昌福則尋求許瑞弘協助，許瑞弘則推派陳泉偉出面代表談判。

2019年5月19日晚上8點多，雙方人馬在建設公司內談判超過12小時，期間司機李冠緯數度放話「老闆王鑫已經到場」試圖施壓，隔日上午7點多，吳昌福被迫交出原本的6000萬元支票，在律師見證下改簽一份不利的協議書，由郝廣民擔任名義上的公證裁決人重新查帳，而吳為國以公司名義開立2000萬元盈餘先付支票，以及律師保管4000萬元保證支票。

事後，黑幫成員「兩頭吃」，談判當晚美鷹會拿到1000萬元報酬仍不滿足，同年6月至12月間，以各種名義向吳為國「繼續給錢」，吳為國被迫匯出3000萬元。

2020年4月間，郝廣民因另案強盜案遭羈押，改由邵柏傑代為出面，聯手陳泉偉在中山區高級酒店約出吳氏兄弟，以「兄弟拿錢退出」為由，再度軟硬兼施強索2000萬元。

士林地檢署根據通訊監察譯文、金流帳戶及被害人控訴，認定吳為國、王鑫、許瑞弘、郝廣民、陳泉偉、邵柏傑等8人，涉以言語、舉動明示或暗示其犯罪組織成員身分，強行介入他人債務協商，依組織犯罪防制條例等罪起訴。

至於參與談判的律師、收受金流等16人，士檢偵結認為無積極證據證明這16名男女有恐嚇取財、洗錢或參與犯罪組織的犯意，依罪嫌不足，全數予以不起訴處分。

美鷹會精神領袖王鑫（中）被控組織犯罪等罪，遭士林地檢署起訴。（本報資料照片）
美鷹會精神領袖王鑫（中）被控組織犯罪等罪，遭士林地檢署起訴。（本報資料照片）

竹聯幫掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘（中）被控組織犯罪等罪，遭士林地檢署起訴。記者蘇健忠／攝影
竹聯幫掌管弘仁會、明仁會的大老「麥可」許瑞弘（中）被控組織犯罪等罪，遭士林地檢署起訴。記者蘇健忠／攝影

幫派 竹聯幫 四海幫 恐嚇

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