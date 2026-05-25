車手疑私吞700萬被逼跳崖卡岩縫 3人追殺擄人下場曝

詐騙集團張姓車手被懷疑私吞贓款700萬元，被集團孫姓、楊姓、彭姓等成員當街擄走，並威脅對張男家人、女友不利，逼張男跳下4層樓高懸崖，幸張男命大僅卡在岩縫未墜海，被送醫救治後撿回一命，高雄高分院依殺人未遂等罪，判孫男、楊男、彭男7年2月、6年半和6年徒刑。

判決書指出，張男曾被懷疑私吞贓款，2023年5月9日與女友一度被拘禁，後因警方獲報到場，2人才獲救，事後集團得知張男人在小琉球玩，同年5月11日找來陳姓、楊姓、彭姓、孫姓、呂姓等男子追殺到當地找人。

陳男等人抵達小琉球後，先在小琉球尋覓適合挖掘深坑活埋的空地，隨後再派員挖坑準備活埋張男。同日晚間9時許，一行人於張男居住民宿附近的超商堵人，將他擄上車狂毆，且拘禁在他們訂的民宿，繼續動手逼迫張吐實贓款去向。

一群人在民宿虐打張男逼迫還錢未果後，又轉往後方懸崖，恫稱「只要跳下去，就能給個交代」、「若敢逃跑就保證會對家人及女友不利」、「再不去要踹了」。

張男見無處可逃，竟真的跳下懸崖，陳等人還丟擲石頭確認他死活，所幸張男僅卡在懸崖下方凹處，未墜入海中，趁陳男等人離去後，自行爬出，向路人求救並報警。

屏東地院審理，孫男、楊男、彭男僅承認傷害、私行拘禁，否認殺人未遂，犯後態度不佳，法官依共同犯殺人未遂罪各處8年、7年、7年；呂男則因坦承犯行，依共同犯殺人未遂罪處2年、緩刑5年，向公庫支付30萬元，陳姓主嫌未到案發布通緝。

孫男、楊男、彭男上訴，高雄高分院審理後，合議庭判孫男、楊男各6年、6年6月徒刑，孫男從輕改判7年2月。可上訴。

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