備戰九合一！中檢掌握75件不法情資 祭2千萬獎金嚴防介選

因應年底九合一大選，台中地檢署今揭牌「查察妨害選舉執行小組」，整合檢、警、調、廉、移等五大執法系統，目前中檢已掌握75件各類妨害選舉情資，其中以賄選、選舉賭盤占多數，另外針對特定介選型態，祭出500萬元至2000萬元的高額檢舉獎金，守護台灣民主環境。

台中地檢署統計，截至今天為止，已掌握各類妨害選舉情資75件，其中包含賄選34件、選舉賭盤31件，及暴力、假訊息、幽靈人口、境外介選等情資，迅速分案辦理「選他案」65 件、「選偵案」19件。

另針對企圖影響選情的新型態區塊鏈平台Polymarket選舉賭盤案件，已迅速偵結14件，處分緩起訴，以即時遏止不法選舉賭盤對選風之危害。

中檢表示，針對介選型態，秉持「有據必辦」原則，強調除了嚴密查察現金買票、贈禮餐會等傳統不法態樣，也將AI深偽技術、境外勢力資金介選等新興手法，列為重點目標，針對特定類型祭出高額獎勵，檢舉境外勢力介入選舉，最高可獲2000萬元獎金、檢舉選舉賭盤，最高可獲500萬元檢舉獎金。

中檢為強化第一線精準蒐證與證據保全，中檢檢察長洪家原從今年4月下旬起，親率查賄團隊前往轄內各警察分局召開分區查察座談，目前已完成10個分局、涵蓋20個行政區的分區查察座談，預計6月1日前，全面完成15個警分局與29個行政區的座談，建立綿密查察網絡。

台中地檢署今天上午9時30分正式揭牌成立「查察妨害選舉執行小組」。本次行動跨部會整合檢、警、調、廉、移等五大執法系統，展現強勢查賄決心，並對外公布現階段已掌握的各項查緝數據與進度。

中檢強調，檢舉人身分都依法嚴格保密。民眾如發現任何疑似賄選、選舉賭盤、暴力介選、假訊息、幽靈人口或境外勢力介選等妨害選舉情事，請勇於檢舉，立即撥打免付費檢舉專線：0800-024-099（撥通後請按4），與執法機關共同守護公平、公正、純潔的民主選舉環境。