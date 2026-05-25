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半導體工程師洩漏總裁直播會議內容 對外演講85場賺298萬遭訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

半導體與基礎設施軟體供應商美國博通公司在台子公司安華高科技公司工程師李昆樺，涉嫌翻拍、截取博通總裁每季直播主持的會議內容製作簡報，又以公務筆電登入取得客戶產品訂單等資料製作演講稿，以「博通專家」角色1年多演講85次，獲取295萬8千元講座費，台北地檢署今偵結，依違反營業秘密法起訴。

起訴指出，工程師李男負責推銷產品、處理客戶案件進度、維繫客戶關係、產品量產後接訂單及出貨等業務，2024年1月至2025年3月間，接受金正禾數位公司、亮惟公司邀請，以「博通專家」、「Avgo專家」名字在台北市信義區、大安區、中山區、中山區、內湖區等地舉辦講座85次，播簡報檔、口述演講稿，涉嫌使用、洩露營業秘密給在場人員，獲取講座費共計295萬8千元。

李男在演講時稱，「講的都是high level的，讓你們知道這些就夠了，都是我們跟客人討論的。」博通公司總裁、半導體解決方案集團總裁的直播主持會議內容，包含博通公司保密的客戶資料與購買產品資訊、未來AI產品受益預測及發展進程。

檢方追查，李男登入公司雲端儲存系統「Box」，開啟博通公司總裁兼執行長陳福陽及半導體解決方案集團總裁Charlie Kawwas每季直播主持的「Marketing Quarterly Business Review，QBR」、「Coffee Talk」會議影片及簡報，涉嫌翻拍、擷圖內容中的營業秘密製作簡報；又未經公司授權，涉用公務筆電登入客戶訂單分析系統，非法重製下載取得客戶產品訂單、客戶產品研發進程、客戶名單及營運資訊等營業秘密，並製作成演講稿。

全案因安華高公司收到「檢舉信」，經查證後發現李男犯行提告，新北市調查處將李男移送法辦。檢方認定，李男涉違反營業秘密法「知悉或持有營業秘密，未經授權而使用或洩漏營業秘密罪嫌」依法起訴。

台北地檢署。圖／報系資料照
台北地檢署。圖／報系資料照

半導體 博通 筆電 洩密

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