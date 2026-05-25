參加講座涉洩營業秘密 台灣安華高前工程師遭訴

台灣安華高公司李姓前工程師涉嫌於在職期間，非法重製客戶訂單等資料，以及公司總裁主持的會議影片、簡報，並於參加講座時洩漏給與會人員。北檢今天依涉違反營業秘密法等罪起訴李男。

根據起訴書，台灣安華高科技公司為美國博通公司（Broadcom Inc.）於台灣所設置的子公司，從事設計、開發及供應半導體與基礎設施軟體為營業項目。李男於民國101年8月1日至114年3月13日在安華高公司任職，先後擔任過應用工程師、半導體方案部門區域業務工程師等職務。

檢方指出，李男於在職期間內未經安華高公司的授權或同意，利用公務筆記型電腦登入客戶訂單分析資訊系統，非法重製下載取得客戶產品訂單、財務預測、客戶產品研發進程、客戶名單及營運資訊等安華高公司的營業秘密，並製作成演講稿。

李男另登入安華高公司安全資料雲端儲存系統，開啟博通公司總裁兼執行長及半導體解決方案集團總裁每季透過直播方式主持的會議影片及簡報，以翻拍或擷圖方式非法重製相關影片及簡報，並製作成簡報檔。

檢方表示，李男於113年1月15日起至114年3月13日止，接受外部公司的邀請，以「博通專家」、「AVgo專家」名義，在台北市多處舉辦講座共計85次，並於講座過程中撥放相關簡報檔及口述演講稿，涉嫌洩漏營業秘密給在場與會人員，而因而獲得講座費共計新台幣295萬8000元。

安華高公司後來收到有關講座的檢舉信，並進行查證後，認為李男涉嫌違反營業秘密法，向調查局新北市調查提起告訴。

台北地檢署偵辦後，認為李男明知對於安華高公司的營業秘密負有保密之義務，不得擅自重製、未經授權或對外逾越授權範圍而使用、洩漏，竟仍意圖為自己不法之利益及損害營業秘密所有人之利益，未經授權而使用或洩漏營業秘密，今天依法起訴李男。