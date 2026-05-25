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公車亭絆倒擦挫傷國賠勝訴 她嫌慰撫金5萬太少想要2倍被駁回

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

譚姓女子在基隆公車亭跌倒受傷，訴請國賠雖勝訴，但精神慰撫金法官判公車處僅須賠5萬元，她為認偏低上訴，因擔任業務經理，對儀容與外在形象依賴程度高於一般職務，主張提高到10萬元，且市府也要賠償相同金額。法官審理後，認為一審裁判理由無誤，駁回告訴。不得上訴。

判決指出，譚女去年3月13日下午通過深澳坑路設有公車亭的人行道時，因為候車亭椅與鋼柱間僅約29公分寬，人行道高低落差又達9公分，遭椅腳絆倒倒時，造成左側臉部及下唇挫傷、雙側掌根及雙側膝部擦傷。

譚女訴請國家賠償醫療費用1867元、工作損失3萬元和精神慰撫金30萬元，合計33萬1867元。基隆地方法院簡易庭法官審理後，認定基隆市公車處管理、維護候車亭有所欠缺，譚女求償醫療費用1867元應予准許；請求1個月不能工作損失3萬元，未提出相關工作證明，公車處不用賠償；精神慰撫金則以5萬元為適當，判決公車處應賠償譚女5萬1867元。

譚女不服判決上訴，仍主張請求公車處賠償1個月不能工作損失3萬元，精神慰撫金則要再增加5萬元，合計8萬元。譚女並追加起訴基市府應負連帶賠償責任，也要賠償她與公車處同額的13萬1867元。

基隆地院合議庭法官審理後指出，慰撫金額認定理由與原審相同，個案條件不同，譚女不能援引他案慰撫金額對比，請求公車處賠償再增加5萬元無理由，應予駁回。勞動能力減損部分，譚女並未提出證據，難認已盡舉證之責也駁回。

譚女追加請求市府賠償，法官認為，基隆市公車處並非不用負擔國家賠償責任的民間團體或個人，原審已判公車處應負擔國家賠償責任，市府即無從再依據國賠法負擔國家賠償責任，駁回告訴。

譚姓女子在基隆市公車亭跌倒受傷，訴請國賠一審勝訴後，上訴請求更高額賠償金。基隆地院合議庭審理後，認為原審裁判理由無誤，駁回告訴。不得上訴。聯合報資料庫
譚姓女子在基隆市公車亭跌倒受傷，訴請國賠一審勝訴後，上訴請求更高額賠償金。基隆地院合議庭審理後，認為原審裁判理由無誤，駁回告訴。不得上訴。聯合報資料庫

國賠 公車 基隆 人行道

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