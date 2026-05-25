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2年內二度酒駕！女清潔工撞死斑馬線行人 「自責失眠」求輕判遭駁

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市項姓婦人在台中擔任KTV清潔工，前年底酒後騎機車，撞死走在斑馬線上的洪姓行人，因與被害人達成和解，獲不行國民參審，一審認定，項婦賠33萬元和解，但在案發前2年即曾酒駕遭判刑，未能記取教訓，判刑6年4月，項婦上訴台中高分院，以案發後「不斷自責而失眠」，請求減刑，二審近日審結，駁回上訴。

判決指出，項姓婦人是越南籍新住民，她在2024年11月1日凌晨2時起，在工作的KTV接待友人、飲用啤酒，同日清晨4時45分許，她騎乘普通重型機車上路，清晨5時許途經長億六街、太平一街交岔路口時，適逢天雨路滑，她卻疏於注意車前狀況，未減速慢行，也未暫停讓行人先行，直接撞擊正走在斑馬線上的洪姓行人。

洪男倒地後受有頭部外傷併顱骨骨折等重傷，經送醫急救，仍在同年11月7日因中樞衰竭宣告不治。警方在案發當日清晨實施酒測，項婦呼氣酒精濃度高達每公升0.81毫克，檢方依公共危險罪嫌起訴，因項婦已與被害人以賠償33萬元達成和解，院方裁定不行國民法官參審。

台中地院法官審酌，項女曾在2022年因酒駕遭判刑確定，2年內又再犯，漠視法令與行車安全，考量項婦肇事後留在現場，向警方自首接受裁判，符合減刑要件；且犯後坦承犯行，積極四處借貸籌措33萬元，與被害人家屬達成調解並賠償完畢，考量到項婦已在台生活20多年，日薪約1000元等情狀後，判刑6年4月。

項婦認量刑過重，上訴台中高分院，項婦主張，她因此案不斷自責，罹患失眠症，持續接受治療，客觀上堪以同情，請求二審依刑法第59條「情堪憫恕」的規定減輕其刑。

二審指出，項女前次酒駕判刑距本案僅2年餘，未能記取教訓貪圖方便酒駕，且直接撞擊斑馬線上的行人，過失程度非輕。縱使已與家屬和解，仍不足以認定有引起一般人同情的情形，顯無再依刑法第59條減刑之餘地。

二審認為，一審量刑考量周全，屬中度偏低的刑度，並無不當，駁回上訴，尚未確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

越南籍項姓婦人2年前酒駕騎機車撞死行人，台中高分院駁回上訴，判6年4月。圖／本報資料照片
越南籍項姓婦人2年前酒駕騎機車撞死行人，台中高分院駁回上訴，判6年4月。圖／本報資料照片

酒駕 行人 台中 車禍

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